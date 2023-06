El arte callejero llenó de risas y diversión la plaza del Mercado

Este sábado por la tarde, la Plaza del Sesquicentenario se llenó de magia con la presencia de Aruma Circo, quienes brindaron un espectáculo teatral al aire libre con apoyo del Municipio.

Niños y adultos disfrutaron de una puesta en escena artística con acrobacias, música y baile. El show que presentaron duró cuarenta y cinco minutos y se llama “Conseguimos casa”: trata de dos payasos que luego de malas experiencias encuentran un hogar y lo llenan de amor.

Las risas de los más pequeños colmaron la tarde de alegría y diversión, y las bajas temperaturas no impidieron que a lo largo de la obra los vecinos se acercaran para compartir una jornada amena.

Emanuel González, jefe de Eventos de la Comuna, le comentó a El Diario que este tipo de iniciativas es para traer arte a la ciudad y que todos quienes deseen acercarse, puedan hacerlo de manera gratuita.

“Queremos que aprovechen estas actividades, porque no todas las familias tienen la posibilidad de abonar una entrada, más que nada cuando son muchos hermanos. No será la última, sino que continuaremos trayendo artistas no solo en la zona céntrica, sino también en los barrios”, expresó el funcionario.

Con una gran cantidad de aplausos despidieron a los artistas, quienes agradecieron y pasaron la gorra para recibir una colaboración por parte de los asistentes. Además, se sacaron fotos con los niños que esperaron ansiosos para saludarlos.

“Pasamos una gorra consciente porque el objetivo es que todos puedan disfrutar la muestra y luego aporten lo que consideren y puedan, porque en realidad no le ponemos un valor a lo que hacemos, pero a la vez vivimos de esto y, como todos, necesitamos pasar el día a día”, reveló Agustina Chalupa, quien es parte de la agrupación.

Los artistas de Merlo repiten su espectáculo este domingo a las 16:30, en la plaza San Martín.

La joven de 27 años junto a Leonardo Ledesma, de 29, son los creadores de Aruma Circo. Desde hace tres años habitan en la Villa de Merlo y también recorren la región de Cuyo para mostrar su arte.

“Después de cada obra queremos que la gente se lleve algún mensaje, reflexión o enseñanza. También esperamos que pasen un momento de risa y disfrute porque a veces a eso lo tenemos descuidado y es muy importante para sentirnos vivos”, remarcó Agustina.

Además, dijo que tienen muchas ganas de seguir viajando y compartiendo lo que hacen con las personas para que los conozcan.

Romina Ávila, una vecina que asistió al show con su marido y sus dos hijos, dijo que les gustó mucho la propuesta. “Siempre vamos a los espectáculos callejeros, considero que hay que apoyarlos porque es muy lindo lo que hacen”.

Este domingo estarán en la plaza San Martín para entretener con su espectáculo a todos aquellos que deseen ir a partir de las 16:30. Los artesanos y los emprendedores que, habitualmente venden en el lugar, también estarán para ofrecer su gran variedad de sus productos al público.