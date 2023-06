Cárcel para el joven que apuñaló a su hermano y a otros dos chicos

Para el juez de Garantías 4, Marcelo Bustamante Marone, no hay dudas de que mantener en libertad a Francisco Crispín Rojo significa un riesgo de entorpecimiento para la investigación. Por ese motivo lo procesó por “Lesiones leves —dos hechos— y Lesiones graves en concurso real” y le dictó 30 días de prisión preventiva. El joven está acusado de apuñalar a Máximo y Dalmiro Barroso, de 15 y 18 años, respectivamente, y a su hermano Aldo Alejandro Rojo, de 29. La agresión sucedió pasadas las 5 de la mañana del sábado en la vereda de un salón de eventos ubicado a la altura del kilómetro 782 de la avenida José Santos Ortiz.

Pasadas las 20:15 de este martes, Francisco Crispín Rojo enfrentó una audiencia de formulación de cargos en la que el fiscal de Instrucción 1, Emmanuel Sastre, hizo un relato pormenorizado del hecho. Expresó que sucedió afuera de un salón de eventos llamado Skandalo. Dijo que varios testigos que fueron entrevistados refirieron que el muchacho primero atacó a su hermano con un cuchillo y después se acercó a una ronda de jóvenes que acababan de salir de un evento que se realizó en ese local. Una vez que se les acercó, sin mediar palabra alguna, comenzó a lanzar puñaladas. De ese modo, lesionó a los hermanos Máximo y Dalmiro Barroso.

Luego un joven que había asistido a la fiesta con los Barroso llamó por teléfono a su padre y le contó lo que había sucedido. El hombre llegó a los pocos minutos y en su vehículo los llevó hasta el Hospital San Luis; desde allí fueron trasladados por ambulancias al Hospital Central “Ramón Carrillo”. Fue Aldo Alejandro Rojo quien recibió una asistencia pocos minutos después. Una ambulancia lo asistió en la vereda del local y lo trasladó de manera urgente al Hospital Central.

Las lesiones que sufrieron los hermanos Barroso fueron calificadas como leves. Máximo recibió una puñalada en el abdomen que le comprometió el hígado. Dalmiro ingresó al hospital con una lesión de arma blanca en la zona izquierda del tórax que le dañó el pulmón, por lo que los profesionales debieron colocarle un drenaje. Ambos continúan internados, estables y fuera de peligro.

Quien se llevó la peor parte fue Aldo Alejandro Rojo. Recibió cuatro lesiones de arma blanca: tres de ellas en el abdomen y una en la zona derecha del tórax. Las heridas le provocaron una gran hemorragia y a causa de eso, y por la gravedad de las lesiones, las primeras horas permaneció internado en terapia intensiva. Gracias a su evolución, este martes fue derivado a una sala.

El fiscal Sastre mencionó que Carlos Figueroa, encargado del salón Skandalo, declaró que escuchó que en la vereda varias personas discutían y que en un momento uno gritó “me apuñalaron”. Dijo que salió a ver qué sucedía y observó que había tres jóvenes tirados en el piso y lesionados.

Cerca del portón del lugar la Policía halló y secuestró un cabo blanco de cuchillo y un cuchillo con cabo de madera. Ambos serán peritados para determinar si tienen rastros genéticos y realizar un cotejo de ADN.

Sastre mencionó que el salón cuenta con cámaras de seguridad, pero que estas solo filman, es decir, que no quedó registrado el hecho.

También tuvo en cuenta la declaración del empleador del imputado, quien trabaja en una estancia ubicada en la Autopista de las Serranías Puntanas. El hombre declaró que el sábado Francisco Crispín Rojo llegó ebrio y que le comentó que venía de bailar y se acostó a dormir en una habitación donde guardan herramientas. El testigo luego se enteró que el hermano del chico había sido apuñalado, por lo que fue a la Comisaría 3ª y advirtió a la Policía. Cuando los policías llegaron a la estancia secuestraron allí prendas de vestir de Rojo y su celular. Él fue arrestado el domingo a la noche, en el barrio Maximiliano Toro, en la vía pública.

Por último, el fiscal refirió que restan producir pruebas como entrevistas a diversos testigos y además una rueda de reconocimiento y las pericias a los elementos secuestrados. Por todo ello y porque consideró que el hecho de que el imputado permanezca libre podría entorpecer la pesquisa, dado que es hermano de uno de los lesionados y porque no tiene domicilio estable, solicitó que se le impusiera prisión preventiva por 60 días.

Luego, el juez Bustamante Marone le preguntó al acusado si deseaba declarar y este dijo que no. Se abstuvo. Tras él tomó la palabra la defensora oficial Victoria Suárez, quien representó al imputado.

La letrada rechazó la calificación legal y expuso que consideraba excesivo el plazo de prisión preventiva solicitado por la fiscalía porque a su entender las pruebas que restan producir no deberían demandar demasiado tiempo. Resaltó que Rojo no posee antecedentes condenatorios y consideró que su libertad no implicaría un riesgo de entorpecimiento para la investigación.

