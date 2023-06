"Le Maquinal" estrena "Justo antes de la noche"

La intención de "Le maquinal", el grupo de teatro dirigido por Marcela Aravena, es mostrar un giro total entre obra y obra, todo un desafío si se tiene en cuenta que otro de los parámetros de la compañía es estrenar con frecuencia. Luego del exitoso "El burgués", que se despidió en octubre del año pasado, hoy a las 21:30 en el auditorio "Mauricio López" se estrena "Justo antes de la noche", una pieza llamada a marcar otro hito en la historia de la agrupación.

Primero, porque la obra fue escrita por la propia Aravena en su regreso a la dramaturgia luego de varias piezas en las que hizo un trabajo de adaptación y de dirección, y además porque fue producida a partir de un laboratorio de exploración teatral que desencadenó todos los elementos que hicieron posible la pieza: desde la escenografía hasta el vestuario.

En su plan eterno de experimentar, Aravena no quería perder la oportunidad de hacerlo con la creación que muestra hoy. "Son cuatro historias que suceden en un espacio, aunque me gusta jugar con que el espectador no sepa si los personajes están en el mismo tiempo y si están en el mismo espacio", dijo, enigmática, la directora mendocina radicada en San Luis.

En ese punto —el del contrato con el público— se basa buena parte del interés de la obra y de la intención de Marcela como dramaturga. El espectador, considera la teatrera, debe crear su propio hilo, ser parte integral del ritual y vivir la experiencia teatral.

"Siempre la idea es producir esa sinergia entre actor y espectador, que es una ida y vuelta. Por ejemplo, si alguien del público llora, está actuando, está devolviendo una acción al actor, y a la vez ese actor se transforma porque algo recibe", teorizó la directora.

Para agendar

Hoy a las 21:30

Lugar: Auditorio "Mauricio López"

Entrada: 2.000 pesos.

"Justo antes de la noche" es la cuarta obra que el elenco, que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria, estrena en seis años de vida. Los actores que subirán al escenario hoy son Axel Machado, Constanza Papini, Elina Gómez Martín, Eugenia Paone, Juan Giambenedetti, Marcelo Di Gennaro, Melisa Arcuri, Meli Furlong y Pedro Fiorotto.

El elenco, aunque con algunos cambios, es el mismo que empezó con "Le Maquinal", una situación que colabora con el trabajo de la directora. Llevan varios meses de trabajo tanto en la concepción como en la realización.

"Mi expectativa, siempre, —resumió Aravena— es que se pueda lograr la convención entre la gente y los intérpretes. El estreno es el final de un proceso de ensayos, pero es el inicio de otro proceso, también interesante".

Respecto al cambio de género, que es una constante en la carrera de Aravena, la directora repitió su interés en probar las diversas posibilidades que le da el arte. "Yo soy muy visual, muy corporal, eso siempre va a estar en mis obras. Por eso me interesa meternos en diferentes géneros del teatro, en diferentes estilos".

La prueba es que bajo su dirección el grupo ya incursionó en el grotesco, en el drama y en la comedia. "Son todos procesos muy interesantes porque trabajo con el cuerpo del actor para que, con diferentes disparadores que les doy, vayan tomando forma. La obra se empieza a crear ahí, en ese momento", concluyó la directora.

