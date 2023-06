Avanza la digitalización de los boletines escolares en San Luis

El Ministerio de Educación inició un proceso de digitalización en múltiples áreas y tareas, con el fin de agilizar procesos e incrementar la despapelización en el organismo. Esta política ya se puede ver en la emisión de 39 mil boletines digitales para alumnos de toda la provincia. Mientras que los directivos cargan las notas a través del Sistema de Gestión Educativa (SGE) y, a su vez, pueden emitir copias en PDF, los tutores podrán descargarlos directamente desde la app gratuita del Gobierno Portal Puntano.

El Boletín Único Digital (BUD) está disponible para los niveles primario y secundario, y se extenderá próximamente también al inicial. Desde el año pasado, el SGE amplió sus funciones y les permitió a los docentes y directivos cargar notas y asistencias. Cada fin de trimestre o cuatrimestre, el sistema tiene la opción de devolver el boletín en formato PDF y quienes se desempeñan en la escuela pueden enviarlo a los tutores a través de WhatsApp o correo electrónico.

“Aparte del cuidado del ambiente y todo lo que se logra en ese sentido, favorece a la comunicación entre toda la comunidad educativa, ya sea el ministerio con los establecimientos, los docentes con sus directivos y los directivos y docentes con los tutores”, explicó la jefa del Subprograma de Desarrollo de Normas de Calidad, Marianela Minguez. La funcionaria remarcó que la próxima semana estará disponible la opción de descarga de boletines a través de la app, que tendrá una actualización.

Por intermedio de la aplicación (que en la Play Store de Android aparece como Portal Puntano 4.0) ya se pueden ver las notas e inasistencias por separado, ya sean numéricas o alfabéticas. A su vez, permite ver el registro de inasistencias del estudiante e incluso, seleccionar las fechas de interés. Esto se puede ver a medida que se hacen los registros, en tiempo real. Desarrollado por el gobierno puntano, en la app pueden consultarse también farmacias de turno, expedientes judiciales e historias clínicas.

Convocatoria a cargos: hasta el 24 de julio hay tiempo para los interesados en anotarse para suplencias e interinatos de cargos docentes. Las inscripciones son online en el sitio http://jcdocente.sanluis.edu.ar

De los casi 40 mil boletines emitidos, un 90 por ciento surge de escuelas de gestión pública y aún no se incluye el nivel inicial. Esto equivale a cerca del 50% de la matrícula de la provincia. El Ministerio de Educación aclaró que está abierta la utilización del sistema SGE para la carga de notas e inasistencias (entre otras funciones) para centros educativos de cualquier tipo de gestión.

“Por ahí los establecimientos privados tienen sus propias plataformas. Pero esto está disponible para todos. Nosotros, desde el ministerio, queremos que se use al menos el registro de notas para evaluar la calidad educativa de toda la provincia, no solo los establecimientos estatales”, apuntó la jefa del subprograma. “También estamos viendo qué escuelas no lo han utilizado, cuál ha sido el inconveniente y asesorarlos particularmente. Es importante recalcar que siempre se tiene una retroalimentación muy importante de los establecimientos, para aplicar mejoras”, agregó.

Otro objetivo importante del registro de notas e inasistencias es que brinda información estadística vital y mucho más amplia de los alumnos que en otras encuestas como las nacionales Aprender, ya que incluye a una mayor cantidad de estudiantes y establecimientos. “Es una información muy rica y muy importante para el ministerio y la provincia, porque toda esta información hace a los indicadores del desempeño de todas las localidades, lo que permite la toma de decisiones en pos de la mejora de la calidad educativa puntana”, argumentó.

El SGE comenzó a implementarse en 2018 a partir de un trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología. En un principio, se utilizó para la carga de matrícula de alumnos y registro de docentes; ahora se amplió a la carga de notas e inasistencias y prevén más funciones como la emisión de comunicados.

