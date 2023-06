Un parrillero de Villa Larca representará a San Luis en el Obelisco porteño

Jorge Brandana, un parrillero de Villa Larca, será el representante de San Luis en el Campeonato Federal del Asado que se llevará a cabo el 19 de junio del 2023 en el Obelisco, en Buenos Aires. Brandana se dedica a asar carnes desde que tenía 18 años y ha trabajado en varios restaurantes y parrillas de la región, convirtiéndose en uno de los asadores más reconocidos de la zona. “Antes era mozo. Una vez vi que las cosas no estaban saliendo bien de la parrilla y me puse a cocinar. Esto fue hace casi treinta años, desde ahí no salí nunca más del fuego”, afirmó Brandana.

Sus especialidades son el cabrito y el asado a las llamas, pero para el Campeonato Federal del Asado tendrá que preparar cuatro cortes de carne distintos y crear un plato regional de su autoría. A pesar de los retos que enfrentará en la competencia, dijo sentirse confiado gracias a la gran experiencia que tiene como parrillero.

Uno de los mayores desafíos que enfrentará en el Campeonato Federal del Asado será ganar nuevamente el primer lugar para San Luis, ya que en la edición de 2022, la puntana Natalí Suárez Pardo obtuvo el título de "mejor asadora del país". Suárez Pardo se convirtió en la primera mujer en ganar la competencia y dejó el listón muy alto para los asadores que participarán en la edición de 2023.

"Es un desafío para demostrar que los mejores asadores del país estamos en la provincia de San Luis", Jorge Brandana (parrillero)

Sin embargo, Brandana, que es reconocido por su talento para manejar el fuego y la carne, está dispuesto a superar cualquier obstáculo para que el título de "mejor asador del país" se quede en San Luis. Para él, el Campeonato Federal del Asado es un desafío, pero también una gran oportunidad para demostrar su habilidad y confirmar que los asadores de la región son los mejores del país.

Brandana reveló que su compañera de trabajo, Flor, fue quien lo animó a inscribirse en el Campeonato Federal del Asado. Le propuso anotarlo sabiendo que las especialidades de Brandana son el cabrito y los riñoncitos bien crocantes.

Aunque no reveló todos sus secretos de parrilla, dijo que su técnica se basa en "todo a la llama". Además, explicó que para él lo más importante es que la carne esté en el punto de cocción justo, ni seca ni cruda ni quemada.

Por último, compartió su idea para el plato regional que presentará en el Campeonato Federal del Asado: un cabrito con su toque personal. A pesar de que la competencia será muy exigente, Brandana está listo para enfrentarla y demostrar que es el mejor asador de la Argentina.

