"Karamelo santo" entregó todo lo que tenía en un show inolvidable

Cuando el año está llegando a su exacta mitad, "Karamelo santo" hizo un show al que va a ser difícil sacar del top ten de los que se hicieron en San Luis durante el 2023. La entrega absoluta por parte de la banda, la respuesta instantánea del público y las poderosas canciones de la agrupación se combinaron a la perfección para un show de gran calidad.

Los primeros veinte minutos del recital fueron una frenética descarga de energía que no dio respiro. Desde el ingreso mismo, la sorpresa sobrevino con los encargados de los vientos y los güiros en un ingreso por la puerta principal que hizo levantar al público, mientras en el escenario esperaba el resto de la banda, comandada por Goy Ogalde, líder y fundador.

Cultores del reggae y el ska, con el tiempo, el grupo se amoldó a una nueva y exitosa versión, más cumbiera y acorde con el gusto popular, aunque es difícil tildar de oportunista a una agrupación que siempre hizo lo que quiso.

Durante todo el recital, los nueve integrantes invitaron a la gente a que se levante de las sillas, corra las mesas y se ponga a bailar. Si bien lo consiguió solo con unos pocos, las manos se levantaron en todo momento.

Luego de "Nunca", una versión acotada de "Los caminos de la vida" y "Negro", entre otros temas, la banda dedicó el proletario "Fruta amarga" a todos los trabajadores de San Luis y con el lento y triste "Barajas" cerró otra puerta en el concierto. Y abrió la del folclore cuyano, siempre presente en la carrera de "Karamelo...".

La cueca "Del jamón", cantada por la puntana Laura Novillo; "Cuando el corazón se quiere quedar", "Pongale por las hileras" y la respetuosa "Calle angosta" formaron un set clásico que la banda interpretó con el mismo nivel de alegría que los temas más bailables.

La coronación de esa idea fue "Cuyo es América", con el que la despedida empezó a materializarse antes del esperanzador "Sé vas a volver" y "La kulebra", dos hits del grupo.

Para la última canción, un cover de "No tan distintos", de "Sumo", el grupo tuvo otro invitado puntano: Jorge "Pepo" Reynoso, el cantante de "Kameleba", descripta por Goy como "una banda de reggae a nivel mundial".

Como no podía ser de otra manera, el show terminó como empezó: con los músicos en un baile con trencito incluido por entre las mesas y la sensación de que "Karamelo Santo" en general y Goy Ogalde en particular merecen un reconocimiento que el país aún no les da.