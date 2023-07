Homicidio de "Teddy" Ashworth: le dictaron la prisión preventiva a su hijo, Pablo

El juez de Garantías Nº 2, Jorge Pinto, resolvió este lunes hacer lugar al pedido de prisión preventiva por 120 días realizado por el Ministerio Público Fiscal para Pablo Ashworth, imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de Jorge “Teddy” Ashworth, su padre.

La decisión fue tomada este lunes, pasado el mediodía, luego de concretarse la reanudación de la audiencia de formulación de cargos que comenzó el pasado jueves 6. De esta manera, el único acusado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

Para su requerimiento, la Fiscalía mencionó la existencia de riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. “Entendemos que la prisión preventiva, es el único medio para poder finalizar con la etapa investigativa. Y también para poder cumplir con los fines del proceso, para que no se entorpezca la investigación, cuidar a toda la gente que está aportando información y que hoy se anima a hablar y que antes no lo hacía por miedo”, expresaron durante el plenario, la Fiscal de Instrucción Débora Antonella Roy Gitto y la Fiscal Adjunta, Lorena Ohanian.

Y además indicaron: “Teddy no hablaba por miedo, él perdonaba a su hijo, le seguía dando posibilidades. Pero queremos proteger a esos testigos, a esa familia que quedó destruida, a la pareja de Teddy”.

El hecho ocurrió la noche del martes 4 de julio, en una zona rural de San Pablo, en el departamento Chacabuco. La víctima fue encontrada sin vida dentro de una camioneta que estaba prendida fuego.

Roy Gitto también mencionó que "Teddy" iba a denunciar a su hijo e iba a pedir una restricción de acercamiento. “Eso será aportando y ofrecido como prueba en el momento oportuno para llevarlo al debate oral”, dijo.

Desde la Fiscalía dijeron, además, que el imputado, ante la expectativa de pena de prisión perpetua por el delito endilgado, cuenta con recursos económicos para darse a la fuga.

El abogado defensor, Daniel Flores, había solicitado una prórroga de ocho días a favor del imputado. Si bien el plazo vencía el próximo viernes, la defensa solicitó el cese y se llamó nuevamente a audiencia.

“Mi defendido se encuentre detenido sin hechos coincidentes ni vinculantes a lo que hoy se le imputa, por eso solicité el cese de la prórroga. No existen pruebas para determinar que el señor Pablo sea el autor material de homicidio agravado por el vínculo”, dijo el abogado.

Y añadió: “Acá la prueba preponderante es el ADN, situación que todavía no existe. El elemento vinculante es el ADN para determinar si es o no, Pablo Ashworth. Hay varios sucesos de la acusación que todavía no se han podido determinar. Si no tenemos lugar, ni cuando, ni horarios ni situaciones precisas, no tenemos acreditados nada. Por aproximación, por dichos de dichos, que hubo una discusión; aquí tenemos una presunción totalmente negativa contra mi defendido”.

Flores le solicitó al juez de Garantías que dicte la falta de mérito a Pablo Ashworth, que ordenara su inmediata libertad y que se rechazara el pedido de prisión preventiva. “Teniendo en cuenta la falta de antecedentes, el arraigo, que tiene el domicilio en Tilisarao y establecido su núcleo familiar, solicito que no se haga lugar a la prisión preventiva. No es de menos determinar que mi defendido es el hijo de la persona que hoy está desaparecida”.

La fiscal Roy Gitto, dijo que la Fiscalía tiene por acreditado que la persona que estaba en la camioneta incendiada era Jorge Ashworth. “Hay elementos contundentes por eso se ordenó la detención del acusado. Acá hablamos de evidencias, no de pruebas; esta es una etapa provisoria, seguimos colectando evidencia, seguimos en la etapa investigativa. La defensa insiste con pruebas, que la víctima no es el señor Teddy Ashworth y sí lo podemos acreditar”.

Sobre la identificación de la víctima, dijo que fue posible gracias a una placa de osteosíntesis en la zona cervical, operación a la que “Teddy” se había sometido y que fue acreditada por su familia con estudios médicos, su historia clínica y un número de serie que tenía la placa que correspondía a la que le habían puesto a Ashworth padre.

Periódico Judicial/MGE