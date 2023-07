Los Olivares conquistó Cuyo y clasificó al Nacional de futsal

Un logro histórico, inmenso y como para no parar de festejarlo es el que consiguió el club de Futsal Los Olivares al consagrarse como los campeones regionales de la Liga Nacional y acceder a fase final de 16 equipos que se jugará en diciembre en la localidad fueguina de Río Grande.

Los puntanos se consagraron este fin de semana en la etapa regional que se disputó en Villa Mercedes entre Deportivo El Algarrobal y Montecaseros, ambos de Mendoza; La Gloria y Barrio Rivadavia de San Juan; Birras Bar de Villa Mercedes y Los Olivares de San Luis.

Los Olivares llegaba al torneo con buenas sensaciones, ya que una semana antes se había consagrado como el ganador invicto del hexagonal de la ciudad enfrentando a equipos de mucho peso como son Gráfica Pellegrino, Los Bosteros, Juventud, Los Amigos y La Máquina.

En Villa Mercedes, el sorteo deparó que para el primer partido debían enfrentar a Montecaseros, a quien vencieron por 10 a 3 con algo de holgura sobre todo en la segunda parte.

En la semifinal, entonces, los "verdes" enfrentaron a El Algarrobal y allí tampoco hubo equivalencias. Victoria 9 a 2 y pase a la final para jugar contra el gran "cuco", el último equipo en representar a la región a nivel nacional que era La Gloria de San Juan.

Bien cuidada. Fabián defiende la pelota en la final ante La Gloria.

"Fue un partido vibrante y muy cambiante. Nos tocó ponernos en ventaja 2 a 0 en la primera parte. No digo que fuera inesperado, porque trabajamos para ganar, pero sí nos sorprendió un poco tener esa ventaja. Ellos sacaron a relucir su oficio y nos dieron vuelta el partido, se pusieron 3 a 2 y en los últimos minutos tuvimos que modificar un poco nuestra forma de jugar, tomamos riesgos y logramos empatar cuando quedaba poco y forzar la definición por penales", explicó el entrenador de Los Olivares, Javier "Pato" Lucero.

En los penales fue gol a gol y se definió en el disparo Nº 14 para el lado de los puntanos que se llevaron el encuentro por 7 a 6.

"No lo podemos creer, siento que todavía no nos damos cuenta de lo que hemos conseguido, es una locura. Vamos a jugar contra Boca Juniors, San Lorenzo, el último campeón Barracas Central. Hace 5 años, cuando empezamos con todo esto no nos imaginamos que podíamos lograrlo", explicó Fabián Camargo, secretario del club y cofundador de la institución.

El "Pato" Lucero, que ya tenía experiencia en manejo de grupos en fútbol 11, se sumó este año a la dirección técnica del equipo y logró los dos títulos más importantes del club en su historia. "Me ha tocado crecer junto a ellos. Son un grupo de jugadores muy inteligentes, con mucha técnica que de alguna manera me obligan a estar a la altura. Entrenamos un par de veces por semana para estar

preparados para los partidos y de a poco vamos incorporando nuevos sistemas y tácticas siempre para mejorar el equipo, pero además es un grupo de jugadores que tiene una garra enorme, nunca se rinde y siempre compite bien", explicó Javier.

Si Los Olivares tuviera un órgano vital como un corazón que amalgamara a todas sus partes ese sería Fabián Camargo, que es secretario del club, capitán del equipo y le alcanza el tiempo como para ser uno de los goleadores históricos del futsal puntano y todo sin perder humildad: "Somos un equipo que tenemos un poco de todo. Tenemos tres o cuatro chicos de 18 a 20 años, que físicamente vuelan y técnicamente son muy buenos, también tenemos gente con mucha experiencia como es Marcelo "Pina" Sosa que es un ejemplo para nosotros, esa es un poco la clave, mantenemos un buen grupo y hacemos las cosas lo más prolijo posible".

No perdona. Javier Lucero pidiendo concentración a sus dirigidos.

Como si el éxito ya formara parte del pasado lejano, el entrenador se esperanzó con la preparación para la gran cita de diciembre: "En un par de semanas comienza el clausura, vamos a seguir entrenando y observando jugadores de otros equipos, pensando en sumar algún refuerzo para ese torneo. Ahora representamos a la provincia y tenemos que estar a la altura. Más cerca de la fecha trabajaremos más de lleno en una pretemporada para llegar de la mejor manera", cerró.

Los campeones

Fabián Yamil, Monte de Oca

Fabián, Camargo

Carlos, Pereyra

Catriel, Pereyra

Guillermo, Coria

Alejandro Agustín, Lozano

Leonel Enrique, Becerra

Santiago, Gómez

William Gastón, Rodríguez

Nahuel Erick, Agüero

Juan Marcelo, Sosa

Alexis Fabricio, Orozco

Rodolfo Román, Bravo

Renzo, Molina Suárez

DT: Javier, Lucero

PF: José, Latini

AC: José, Gullama