Boca vendió a Luis Vázquez a Bélgica a cambio de una suma millonaria

Boca acordó la venta del delantero Luis Vázquez al Anderlecht de Bélgica a cambio de siete millones de dólares por el 75 por ciento del pase, además de un 15 por ciento de plusvalía, por lo que el entrenador Jorge Almirón ya no podrá contar con el atacante en el plantel.

Vázquez emprendió su viaje para sumarse al club belga, pero antes de subirse al avión declaró ante la prensa: "Salió de imprevisto, pero estoy contento por este nuevo camino".

Y agregó: "Me pude despedir de mis compañeros. Estoy un poco triste porque me hubiese gustado despedirme en la cancha en el último partido. Ahora a enfocarme en lo que viene y a dar lo mejor. Me llevo los mejores recuerdos de Boca".

Anderlecht había ofertado primero cinco millones por el pase del delantero, pero Boca rechazó la propuesta inicial. No obstante, las negociaciones continuaron y las instituciones llegaron a un acuerdo para sellar la transferencia.

El futbolista de 22 años disputó 98 partidos con la camiseta del "Xeneize" y convirtió 16 goles, luego de debutar en Primera División el 27 de diciembre de 2020 tras arribar al club proveniente de Patronato de Paraná.

Días atrás, el padre de Vázquez se había expresado sobre el presente de su hijo y reveló que, a partir del regreso de Darío Benedetto, comenzó a ir al psicólogo porque "paso muchas cosas feas".

"Pasó muchas cosas feas porque el Mundo Boca es muy difícil. Luis es una persona especial, es muy cerrado. En un momento le puse un psicólogo porque vi que se caía mentalmente. Como que estaba perdiendo el amor y respeto a su profesión", indicó.

En esa línea, añadió: "Lo notaba agotado de esperar, él sabía que tenía la capacidad y podía, pero no se le estaba dando. Le puse un psicólogo cuando vino Benedetto. En el mejor momento de Luis, le trajeron a este chico. Es inexplicable, pero ese es el Mundo Boca".

