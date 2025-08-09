  • Nuestras redes
16°SAN LUIS - Sabado 09 de Agosto de 2025

Deportes

Gepu U11 ganó su zona en La Rioja y avanza a la fase interregional

La categoría U11 de Gepu viajó a La Rioja para debutar en la Liga Federal Formativa, ganó su zona con autoridad y pasó directo a los cuadrangulares interregionales. 

Por redacción
| Hace 3 horas

La categoría formativa viajó el fin de semana para disputar la primera instancia de la Liga Federal y logró el pase directo al cuadrangular.

 

El pasado fin de semana, la categoría U11 de Gepu viajó a La Rioja para dar inicio a su participación en la Liga Federal Formativa. Los chicos del “Lobo” puntano tuvieron un desempeño impecable, consagrándose primeros en su zona tras una serie de partidos en los que mostraron solidez, juego colectivo y gran nivel técnico.

 

Gracias a este resultado, el equipo aseguró su clasificación directa a la fase 4, conocida como “cuadrangulares interregionales”, instancia que se disputará los días 13 y 14 de septiembre. Allí se medirán con los mejores equipos de otras regiones, en busca de continuar su camino hacia las instancias finales del certamen.

 

La delegación, compuesta por jugadores, cuerpo técnico y familias, destacó el esfuerzo y compromiso de todo el grupo, así como el apoyo constante que reciben desde el club. Desde Gepu expresaron que el objetivo es seguir creciendo en la competencia y representar de la mejor manera al básquet puntano en el ámbito nacional.

 

