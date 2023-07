Fabricio Pezzini probó en Córdoba su nuevo Audi

Fabricio Pezzini comenzó la cuenta regresiva para su regreso al TCR South America. Será por la quinta fecha de la temporada, que se correrá el 23 de julio en el autódromo de Rivera, en Uruguay. Para esto probó su flamante Audi.

Tras iniciar el año con el PMO Motorsport, Pezzini se desvinculó de la escuadra con la que fue campeón en 2022 luego de la cita de Rosario y a Termas de Río Hondo fue como invitado de Fabián Yannantuoni. Sin embargo, el puntano no fue de la partida en Interlagos y retornará en Uruguay con un nuevo proyecto deportivo.

El actual monarca del TCR South America se integró al Paladini Racing, escuadra que sumó los dos Audi que eran del Cobra Racing Team. Pezzini regresará a la categoría continental con una de esas unidades, con la que realizó una intensa prueba en el "Oscar Cabalén" de Alta Gracia.

"Estoy feliz por este nuevo proyecto. Al auto lo vi muy bien. Fue una buena prueba, en donde hicimos como 70 vueltas y probamos un montón de cosas. Lo primero que queríamos es testear la confiabilidad y quedé satisfecho. Queríamos ver que no fallara nada y gracias a Dios el auto anduvo rebién", comenzó el detalle el puntano.

Con respecto a esta nueva máquina, el campeón sintetizó: "Competitivamente lo vi muy bien al auto, es muy noble. Si lo tengo que comparar es muy parecido al Link que manejaba y con el cual fui campeón. De buenas prestaciones, buen poder de frenado y buena tracción. Realmente me gustó. Obviamente vamos a tener que medirnos cuando estemos todos en la pista, pero los tiempos que hicimos no fueron malos. Pero bueno, hay que ver las condiciones. Cada tanto estaba solo yo girando".

El retorno es oficial y la fecha será el fin de semana del 20 al 23 de julio en Uruguay.

"Estoy muy ansioso, veremos ahora en Rivera cómo nos va. Pero yo creo que me parece que va a ser un buen comienzo, porque al auto lo siento bien. Lo veo bien y seguramente tenemos posibilidad de seguir mejorándolo, porque hay muchas cosas que no conocemos y tendremos que seguir trabajando en la puesta a punto. Tenemos amortiguadores para probar, diferentes tipos de configuraciones de barra, que también nos quedaron pendientes en el tintero para probar. Así que me parece que tenemos un buen panorama", cerró Pezzini.

Lo más importante de todo esto es que le permitirá a Pezzini llegar bien afilado a su cita de local por el Campeonato Mundial, el próximo 27 de agosto en La Pedrera.

Redacción / NTV