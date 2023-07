San Luis FC ganó "la final anticipada" y sacó más ventaja en la punta

San Luis FC venció a Newell's 1 a 0, en Rosario, y extendió la diferencia en la cima de la zona ascenso del torneo de Primera B del fútbol femenino de AFA.

Daiana Alaniz, a los 41 minutos del primer tiempo, marcó la diferencia en el marcador con un golazo al ángulo.

Ahora San Luis FC manda con 15 puntos y el nuevo escolta es Sarmiento de Junín, que suma 11.

Foto: San Luis FC.

Las "Pibas" extendieron la racha invicta a 47 partidos, además son las únicas que no perdieron en el campeonato: tienen 15 triunfos al hilo en 2023 (los 10 de la fase clasificación y estos 5 por el ascenso).

El próximo sábado serán locales ante Deportivo Morón.

A 17 fechas para el final, este domingo cargó en el bolso muchas certezas: San Luis FC juega y lo hace con brillo, y cuando no puede o no lo dejan no para de correr... sabe sufrir y también sabe festejar, porque las "Pibas" entienden que aún no ganaron nada, pero están cada día más cerca de todo.

Redacción/ALG