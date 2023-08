La familia de Rocío Pedernera aún duda sobre quién la atropelló

Los familiares de Rocío Amancay Pedernera se debaten entre la duda y la búsqueda de Justicia. Por un lado, sospechan que Jonathan Werner Sandoval, de momento el único señalado por el accidente fatal, pudo no haber sido el conductor de la Toyota Hilux blanca que atropelló a la joven; por otro, piden que si el agrimensor es verdaderamente quien la embistió, asuma la culpa y “deje de generar odio y condena social”, sentenció María Medero, tía de la víctima.

Este miércoles, la familia de la chica de 20 años, junto a familiares de víctimas de otros accidentes de tránsito, marchará a la sede del Poder Judicial de San Luis en pedido de Justicia. A la par, dentro de los Tribunales, se espera que Sandoval comparezca ante el fiscal de Instrucción 2, Esteban Roche, y el juez de Garantías 2, Ariel Parrillis, para que se desarrolle la audiencia de formulación de cargos. “Esperamos que los cargos sean más graves que un homicidio culposo”, dijo Medero y agregó: “A mi sobrina la atropellaron, la arrastraron más de 100 metros y la dejaron tirada como a un animal”.

Además, la mujer se refirió a las dudas que aún persisten en la familia. “San Luis es un pueblo grande, nos conocemos. Yo lo conozco al detenido, sé dónde estuvo el viernes por la noche y con quiénes estuvo. Le pido a esa gente que ayude a determinar quién atropelló y abandonó a Amancay”, planteó.

Los días de dolor se siguen acumulando entre los seres queridos, pero aun así confían en que los encargados de la investigación les darán respuestas. “Marchamos para creer, para que la Justicia accione y dé un mensaje claro a todos los sanluiseños: que en San Luis los responsables pagan y que la justicia existe”, dijo.

Durante la mañana de ayer, El Diario de la República mantuvo comunicación con el abogado de la familia de Rocío, Augusto Marturano, y con el abogado del detenido, Pedro Gianello. El primero aseguró que “la familia no tiene ningún sentimiento de venganza. Lo que persigue es Justicia y un mensaje de que los responsables pagan”; el segundo prefirió no brindar detalles de su estrategia defensiva hasta tanto no se realice la audiencia de formulación de cargos de hoy.

Al cierre de esta edición, Roche, quien lleva adelante la investigación y reúne pruebas para solventar su acusación, esperaba resultados de más pericias solicitadas sobre el vehículo secuestrado en el barrio privado La Pancha II para robustecer su formulación.

El accidente que se cobró la vida de Pedernera ocurrió el sábado, pasadas las 4 de la mañana, en un tramo de la avenida José Santos Ortiz de la capital. La Policía tardó horas en hallar la Hilux y secuestrarla, pero la orden de detención contra su dueño, Sandoval, recién fue firmada el lunes, cuando el fiscal se cercioró de que era él quien conducía al momento del choque.

Enterado de que la Policía iba a ir a buscarlo, el sospechoso se entregó anteayer a la siesta en la sede de Accidentología Vial, en el barrio Amppya, junto a su abogado.

Redacción/MGE