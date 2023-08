Cintia Ramírez dijo que votó con alegría y mucha responsabilidad

Cintia Ramírez, candidata a senadora nacional por Unión por San Luis, votó a las 10:12 en la mesa 503 de la escuela “Bartolomé Mitre” de San Roque, en Juana Koslay. Al terminar de votar, Ramírez dijo que “como cada elección, este es un día histórico, un día muy importante, porque hace cuarenta años que podemos ejercer la democracia y esta responsabilidad tan grande que es para todos los ciudadanos a quienes invitamos a que participen”.

Además, agregó: “Si bien estas son las PASO, son muy importantes para lo que se viene en octubre. Y también, ocupar un lugar en el Congreso es muy importante para defender los derechos de la provincia, como siempre decimos”.

En otro momento de sus declaraciones, dijo que “en lo personal estoy muy contenta de la responsabilidad que me ha dado el Gobernador, porque es la primera vez que me toca la candidatura de senadora, pero consciente de la responsabilidad que debo afrontar. Por eso he venido a votar con mucha alegría, respeto y responsabilidad”.

También dejó un mensaje para la ciudadanía: “Es un día muy importante, como las elecciones definitivas que se vienen en octubre, que sabemos y somos conscientes de que hace dos meses atrás como provincia afrontamos otra elección y pedimos por favor que vengan a votar, que se acerquen todos los ciudadanos, porque es muy importante para la provincia”.

Redacción/MGE.