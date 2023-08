Carla Lescano: "Lo que pasó nos sirvió de aprendizaje"

Lo que pasó nos sirvió de aprendizaje, hay que salir a jugar los partidos de otra manera, todos los equipos sacan un plus contra nosotras y no nos podemos relajar; todos querían nuestro invicto y ahora van a querer bajarnos de la punta. Por eso es que el sábado tenemos una final más", afirma Carla Lescano, defensora central de San Luis Fútbol Club, tras perder un invicto que se sostuvo 50 partidos.

Y asegura: "Venimos de una derrota, pero nada nos detiene, estamos muy enfocadas en el objetivo de ascender".

Las "Pibas" recibirán a All Boys el sábado a las 15 en La Punta, después del parate por las elecciones nacionales. La incógnita pasa por saber cómo San Luis FC asimiló el golpe de caer por primera vez. "Es rara la sensación. Necesitábamos un cachetazo y lo mejor fue que nos pasó ahora (2-1 abajo ante Sarmiento en la 9ª fecha) y no en una instancia definitiva", analiza la tucumana, y sostiene: "Está claro que nosotras no quisimos perder, pero después de 50 partidos de ganar tanto, las semanas cambian y no es que nos relajamos ni sobramos el partido, pero se nos complicó en Junín y ya está, son resultados que pueden pasar. Ahora, a volver a enfocarnos en lo que estamos viviendo. Seguimos para delante y viene otra final. Damos vuelta la página y seguimos".

18/19 de noviembre

Es la fecha en la que se jugaría la última fecha del torneo de Primera B de fútbol femenino de AFA. Restan trece fechas, pero el domingo 22 de octubre no se jugará por las elecciones nacionales para elegir presidente.

De esa página, Lescano y todo el plantel lo toman como parte del pasado. "Grupalmente a la página del libro la dimos vuelta después del mismo partido con Sarmiento. En el momento hubo calentura, pero subimos al micro de regreso y ya está, se acabó".

Sobre el panorama general del plantel, indica: "Estamos en racha de jugadoras lesionadas (Laura Romero —será operada el martes— y Yanet Leyes —afuera por un microdesgarro—) y suspendidas (Florencia Cordero y Andrea Salgado), pero también están volviendo las chicas lesionadas, como 'Chiru' (Daiana Alaniz, la capitana). Tenemos un plantel largo y estamos bien".

La habitual número 2 del equipo analiza a All Boys, rival del sábado: "Es un equipo que no tuvo suerte, tiene un muy buen plantel. Nosotras pensamos que es otra final y sabemos que será un partido duro. En Buenos Aires (el 2 de abril) por la fase anterior, fue trabado el primer tiempo y después lo ganamos 4 a 0, pero fue parejo y habrá que estar muy atentas".

A escribir otra página del libro. Será la número 52 de la historia de San Luis Fútbol Club en torneos de AFA, a 13 páginas de lograr que el libro se eyecte al cielo del ascenso deportivo.

Redacción / NTV