Odontólogos realizarán una campaña para detectar el cáncer bucal

Control fundamental. Para acceder a la revisión que concretarán los profesionales no hace falta turno previo. Foto: El Diario

Odontólogos concretarán la décima edición de la Campaña de Prevención y Diagnóstico Temprano de Cáncer Bucal, en el que la comunidad podrá acceder a un chequeo gratuito, sin turno previo (por orden de llegada). Se trata de una iniciativa del Círculo Odontológico de San Luis, que organizó la convocatoria en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba.

La cita será el miércoles 23, martes 29 y miércoles 30 de agosto, de 10 a 15, en la sede de calle Ayacucho al 1362.

“Consiste en hacer una concientización de que el cáncer bucal existe y que puede ser prevenido. Antes, era una enfermedad desconocida y gracias a todos estos años de esta actividad que venimos realizando, se logró generar conciencia en la gente; se pueden concretar mecanismos preventivos”, precisó el coordinador de la actividad en San Luis, el odontólogo Darío Capellino.

Con este tipo de acciones se logró que la población se adentrara en conceptos generales de la afección. Y se trata de un aspecto clave, porque ante el desconocimiento, la prevención se puede ver obstaculizada.

“El objetivo es que conozcan de la campaña, difundiéndola a través de las redes sociales y los medios de comunicación para darle al paciente la posibilidad de realizar un control en su cavidad bucal”, señaló.

Según especificó, el examen no lleva muchos minutos. No es invasivo y no genera ningún tipo de dolor. Simplemente con guantes, un barbijo y un espejo, se revisa toda la boca, el tejido blando, la lengua, piso de boca, carrillo, mucosa yugal y mucosa de labios (además de los dientes y las encías).

Para el odontólogo, los encuentros permitirán como primera medida brindarle al paciente la posibilidad de que se realice un control gratuito y concientizarlo para que cuando concurra a su odontólogo, siempre le pida que controle los tejidos blandos de la boca.

La campaña se desarrollará con los profesionales del Círculo Odontológico de San Luis y con referentes de la Carrera Sanitaria que fueron invitados. “Luego de tres años de no realizarla en forma presencial debido a la pandemia, este 2023 la volvemos hacer. Siempre tuvimos mucha convocatoria y esperamos que ahora tenga una gran concurrencia”, manifestó.

“De cien pacientes que tienen cáncer, el cinco por ciento lo puede tener en la boca. La traducción en números sería que de veinte pacientes que tienen un cáncer, uno lo tendría en la boca. Es una estadística importante porque está muy presente la enfermedad y antes era desconocida. La población sabe que existe y esos números los vamos revirtiendo. La cifra es de hace 15 años y pertenece a la Organización Mundial de la Salud, habría que ver si esos números ya se modificaron debido a todas las campañas de prevención que se concretaron en los últimos años”, detalló.

Charla para odontólogos

También, como parte de la campaña, se realizará una charla dirigida a los odontólogos de toda la provincia de Actualización sobre Desórdenes Potencialmente Malignos. Se dictará el martes 22 de agosto de 18:30 a 20:30, y será de manera virtual. Los interesados se pueden inscribir de forma gratuita mandando un whatsapp al 2664-589478.

Estará destinada para profesionales del Círculo Odontológico de San Luis, de Villa Mercedes y para especialistas de la Carrera Sanitaria y Hospitales Públicos de San Luis.

Docentes de la Facultad de Odontología de Córdoba serán los encargados de brindar el taller. Los profesionales serán Evelin Bachmeier, Andrés Carrica, Ricardo Caciva y Ángel Talavera.

“Los Desórdenes Potencialmente Malignos son aquellas lesiones que pueden ser precursoras o previas a un cáncer bucal. De esta manera, también estamos haciendo una capacitación y concientización en los odontólogos para abarcar todos los elementos necesarios para que la prevención sea exitosa”, concluyó.

Redacción/MGE