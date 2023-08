Todo listo para la gran final: ¿de qué lado caerá la moneda?

Por Sofía Jaimez Bertazzo

El Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA tendrá una selección campeona de forma inédita. Tanto España como Inglaterra disputarán por primera vez la final de un campeonato del mundo. La definición será en el magnífico Parque Olímpico de Sydney, más precisamente en el “Accor Stadium”, a las 7 de este domingo 20 de agosto argentino.

España llegó a la cita tras vencer 2 a 1 a la poderosa selección sueca, mientras que Inglaterra venció 3 a 1 a las locales, las Matilda’s australianas. El partido será muy parejo ya que encuentra a dos potencias europeas.

Las Leonas

La principal decisión a la que se enfrenta la entrenadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, gira en torno a la vuelta de una de sus jugadoras claves, Lasuren James, quien estuvo fuera de cancha por sanción. La delantera sorprendió en fase de grupos contra Dinamarca y China, pero contra Nigeria cargó con la roja. En su lugar entró Toone demostrando un gran rendimiento, junto a Russo.

La directora técnica del equipo es uno de los nombres más mencionados en la última semana y tiene que ver con sus capacidades. Resuena para ser DT de la selección masculina de Inglaterra y también fue nombrada como alternativa para asumir el liderazgo de la selección estadounidense femenina tras la salida de Vlatko Andonovski, luego de su temprana derrota en este mundial.

¿Pero por qué es el as bajo la manda de Las Leonas? Sarina Wiegman condujo al equipo de Países Bajos al campeonato de la Eurocopa 2017, luego reafirmó su poderío llevando a la selección hasta la final de la Copa del Mundo 2019 en Francia. Más tarde asumió en Inglaterra y terminó consagrándose campeona de la Euro nuevamente en 2022 y fue galardonada con el premio “The Best” a la mejor entrenadora.

La historia sigue, Inglaterra derrotó a España en los cuartos de final del campeonato europeo la temporada pasada, con una jugada muy arriesgada que dejó un resultado muy positivo para las Leonas. La formación habitual del conjunto blanco venía siendo 4 - 3 - 3, iban perdiendo contra La Roja y Sarina decide cambiar el dibujo táctico arriesgando el equilibrio de su equipo, terminan jugando 3 - 4 - 3, ganan ese partido 2 a 1 para llegar hasta la final y consagrarse.

La Roja

La selección española está haciendo historia al ser la primera vez que supera octavos de final. En Canadá 2015, la primera edición a la que clasificó, fue eliminada en fase de grupos, mientras que en Francia 2019 llegó a octavos de final.

Jorge Vilda ha conformado un equipo muy fuerte que viene de un proceso de formación muy interesante. Combina la experiencia de Putellas, ganadora del Balón de Oro, de Bonmatí con la llegada de una joven desequilibrante como Paralluelo. Esta última no solo marcó el gol de la victoria contra Países Bajos y abrió el marcador contra Suecia, con su velocidad y su juego directo, sino que viene de ser campeona Sub 17 y Sub 20 en los últimos mundiales.

Además el equipo viene de un duro conflicto debido a sus internas, 15 de sus jugadoras decidieron no jugar con la selección por problemas con el entrenador Jorge Vilda en septiembre de 2022. Previo al Mundial, no se sabía con certeza si regresaría a la convocatoria algunas jugadoras. Pero finalmente confirmaron su presencia y llegaron a la final.

Claves del partido

España lidera la estadística en la precisión de sus pases con el 84.2% mientras que le sigue Inglaterra con el 83.7%, lo que quiere decir que ambos equipos tienen muy buen dominio del balón. España lleva 17 goles sobre 13 de Inglaterra con un promedio de remates por partido bastante superior de las primeras sobre las segundas, 24.2% sobre 14.7%.

La zona clave de juego será el centro del terreno, con una fuerte disputa entre las centrales de ambos bandos. Por el lado de La Roja la jugadora más sustituida ha sida joven Selma Paralluelo y Mariona Caldentey, mientras que para las Leonas fue Alessia Russo y luego Lauren Hemp. Lo que deja a la luz que en ambos equipos todas las jugadoras son titulares, porque las que llegan del banco o las que salen para dar lugar al recambio han estado a la altura de cada partido.

En la acumulación de tarjetas hasta el momento fueron: 5 amarillas y 1 roja para las británicas y 3 amarillas para las hispánicas. Más otro tanto de faltas advertidas sin tarjeta para ambos conjuntos.