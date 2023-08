Lucia Martelli, del fútbol a la representación

Por Sofía Jaimez Bertazzo

Lucía Martelli jugó como delantera en el club River Plate de la Primera División Femenina de Argentina y fue campeona de la Copa Libertadores Femenina 2018 con el Atlético Huila de Colombia. En ese año cuatro argentinas pasaron por las filas del cafetero: Martelli, Stabile, Cometti y Vallejos, y todas dejaron su huella. Su retiro llegó el año pasado tras un breve paso por Italia.

Martelli, arrancó su carrera como futbolista en la UBA, donde también estudiaba Veterinaria, dio el salto con el comienzo de la estructura profesional en los clubes. Lo que empezó como “una prueba piloto” cada vez está más consolidado y se transforma en realidad. Su recorrido en el mundo deportivo fue grande y con muy buenos resultados, sin haber hecho inferiores en ningún club.

Hoy retirada del plano profesional se dedica a acompañar el crecimiento de las jugadoras desde otro lugar. Estuvo presente en Nueva Zelanda, en el Mundial de Fútbol femenino, para alentar a sus amigas, compañeras y colegas, porque el crecimiento de la disciplina se logra entre todas. Además su perspectiva de jugadora colabora a mejorar el ámbito de las representaciones de las jugadoras.

¿Qué análisis haces del juego de la Selección?

Yo las vi muy bien, se nota un gran progreso en relación al último Mundial al menos. Cambió el cuerpo técnico y se nota el crecimiento, se nota que hay un estilo de juego, que quieren proponer su forma y se las ve seguras. Más allá de los resultados que no siempre acompañan. Creo que el Mundial pasado no jugamos tan bien y este estamos mejor aunque aún los resultados no llegan, pero es cuestión de tiempo, si siguen así tarde o temprano van a dar.

Cuando estabas dentro del campo de juego eras una jugadora que siempre ocupaba el lugar de goleadora, ¿Como ves la delantera de la selección?

Creo que hay jugadoras jóvenes que las están fogueando, que se nota que van a pisar fuerte en la selección. Germán les está dando la oportunidad, Pauli Gramaglia por ejemplo es una delantera que se nota que es distinta y está bueno que suceda. Que la nueva generación se vaya metiendo de apoco con la camada anterior de jugadoras, que se vaya mechando, que haya esa conexión entre la generación de Bonsegundo, Banini, ‘Larro’ y las nuevas.

¿Cómo es la realidad del fútbol argentino?

Creo que está creciendo un montón, a veces somos demasiado duros. Me gusta salir del lugar de víctima y ver la mitad del vaso lleno, no siempre estar con la mitad del vaso vacío. Eso sirve para mejorar, para saber donde apuntar y por donde seguir trabajando. A nivel regional dentro de lo que es Sudamérica, Argentina está muy bien posicionado somos uno de los pocos países con un fútbol profesional, con contratos. Está bien no son buenos, hay que mejorarlos, pero cada vez son más. Creo que Argentina está bien, los Mundiales sirven para esto, para darnos a conocer. Hay jugadoras de altísimo nivel, hay cuerpos técnicos muy capacitados, creo que estamos para mucho más.

¿Cuál es el impacto del Mundial?

Creo que la visibilidad; como se integran los medios de comunicación, los sponsors, las marcas, las publicidades. Son cosas que a nivel mundial tienen un impacto que hoy no nos damos cuenta pero que en el futuro se va a ver. Y permite el crecimiento.

¿Cómo estás ligada al fútbol hoy?

En el Mundial fui una hincha más, fui a la cancha y las vi jugar y me morí de emoción. Creo que como ex jugadora y habiendo pertenecido a esa camada que vivió la profesionalización del fútbol en Argentina, tengo o tenemos una responsabilidad de seguir ligadas al fútbol. De seguir desarrollando, promoviendo, apoyando y ayudando a que todo esto siga creciendo y a conseguir el respeto por los derechos que nos merecemos.

Sigo como hincha y sigo ligada a la parte de gestión y management, como representante de jugadoras que es algo que falta, es un nicho que aún no está bien manejado. Hay muchos malos tratos y es difícil que una jugadora confíe en un representante, hay malas experiencias con respecto a eso. Yo como ex jugadora creo que tengo la forma de saber cómo ayudarlas en las etapas formativas hasta la profesionalización, si llegan. Me interesa mucho esa parte, acompañar a las jugadoras y ayudarlas a desarrollar su mayor potencial.

El ambiente de negocios siempre estuvo destinado a varones, representando a jugadores, ¿Cómo es para vos meterte en ese mundo?

Es difícil, porque siempre está lleno de hombres. Y muchas veces no entienden las necesidades de las mujeres, la sensibilidad de una niña, lo que puede pasar. A mi me llega mucho como las chiquitas que están empezando tienen malas experiencias con representantes, la verdad que el ambiente del fútbol es muy machista y está manejado mayormente por hombres.

Entonces está bueno que las mujeres nos vayamos metiendo cada vez más, dentro de la parte deportiva también, en los cuerpos técnicos. En este Mundial hay un montón de seleccionadoras, cada vez hay más mujeres en la gestión de los clubes y hacen falta más en esto de representar a las chicas y son muy necesarias.