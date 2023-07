Ya se piensa en un nuevo desafío: Sudáfrica

Por Sofía Jaimez Bertazzo

La Selección Argentina no pudo con Italia, cayó 1 a 0 con un repentino gol de Girelli. El partido fue parejo y ambas ofrecieron mucha resistencia. Vanina Correa, la experimentada arquera argentina, le comentó a El Diario: “Un detalle hace que no nos llevemos el resultado, los tres puntos. Creo que el cambio de esta Selección lo pudieron ver todas al salir de igual a igual ante Italia”. La dueña de los tres palos abrió la cuarta participación mundial, récord para una jugadora argentina.

El equipo se desgastó mucho desde lo físico y tiene que recuperar con rapidez el estado para enfrentar a Sudáfrica el 27, a las 21.00 (Argentina). Va más allá de los resultados, la patria se siente, se percibe y se ama. Lejos o cerca de casa el ser argentino se lleva dentro. "Oíd mortales el grito sagrado" acompasado por más de 30.000 personas puede llegar a ser uno de los momentos más significativos en la vida de esas jugadoras y de las personas que sienten pasión.

Muchas veces se cae en el lugar común de la comparación, el masculino con el femenino, Messi con Banini y realmente resulta absurdo. No solo porque la disciplina masculina no es igual a la femenina sino porque ambas resultan únicas. Banini es una distinta, su manejo de la pelota, la percepción del espacio, la posesión en presión, el control, la solidez y mil cualidades más que la hacen ser una destacada en su deporte. Las mujeres en la cancha, luchadoras incansables por enorgullecer al país, dando todo su esfuerzo. Empezar con nada y lograrlo todo. Claramente son realidades deportivas diferentes que tuvieron procesos, inversiones y apoyos muy inequitativos a lo largo de la historia, lo que hace que los resultados se inclinen hacia un lado. “Me encantaría que estuviéramos al nivel de los chicos, pero no es así”, dijo Estefanía Banini.

Nueve y tan solo nueve mundiales femeninos, pocos años y grandes progresos. Si bien la Selección va en busca de ese partido a ganar, todas saben que hay un más allá. Levantar el nivel de la liga local, conseguir un fútbol realmente profesional, tener un cuerpo técnico a la altura de un torneo internacional, poder viajar juntas a tiempo a los torneos, etc, etc. Y ellas, cada una desde el lugar que les toca lo están logrando; porque ya las nuevas generaciones están creciendo teniéndolas como referentes y se sienten orgullosas.

Un tropezón no es caída dice la frase popular y eso también lo hizo sentir la gente en el Eden Park de Auckland. Bombos, pinturas, banderas, camisetas de hinchas argentinos y otros que se sumaron desde los lugares más remotos del mundo: India, Fiji, Estados Unidos, Siria, Francia, Brasil… enviando buena energía a las jugadoras.

Cada banda de compatriotas preparó su ritual de compañía, unos con previa en el centro de la ciudad, fernet y hamburguesas, otros en el Fan Festival con pantallas gigantes. Un grupo de bailarines con zapateo y folclore, murga y batucada, mates, glitter y banderitas en el rostro. Una verdadera y pacífica fiesta. Lo cierto es que el 75% de la convocatoria fue Argentina y no solo en las tribunas, también en el sector de prensa. Tan solo dos medios Italianos se han hecho presentes en la Wome’s World Cup, algo similar a lo que pasó con Argentina el Mundial pasado. Lo que también da indicios de que la lucha es por todas, en el mundo entero. Aldana Cometti, la 6 albiceleste, había dicho: “Si no nos ven no existimos” y cuán real es, para todos los contextos.

Paulina Gramaglia afirmó que el plan salió como estaba pensado el partido, más allá de la pelota que quedó para el gol de las rivales. “Se ha crecido mucho, este es un primer paso para seguir creciendo a partir de esto. Seguir mejorando las cosas positivas y corregir los errores”.

Gane quien gane siempre estarán unidas por la equidad en el deporte, la educación, la diversidad de género, como las frases de ONU y FIFA expresan. Utilizando el fútbol como herramienta para lograr el objetivo.