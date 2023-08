Una organización solidaria techó la casa de una familia del barrio La Ribera

Luego de organizar eventos solidarios para recaudar fondos, los integrantes de la organización Casi Justicia Social compraron los materiales y le colocaron el techo a la construcción de una familia del barrio La Ribera para que próximamente tengan un espacio para vivir. Aseguran que seguirán realizando acciones de este tipo para los vecinos.

Emanuel González, uno de los integrantes de la ONG, explicó que durante las vacaciones de invierno hicieron varios eventos en distintos barrios y bares de la ciudad para poder juntar el dinero y adquirir las chapas, los tirantes, el cemento y los productos que necesitaban para poder terminar parte de la obra.

“A Jeremías y a su papá Daniel Muñoz los conozco desde hace mucho tiempo. Cuando inicié con mi carpintería, ellos me ayudaban a hacer algunas entregas de mis trabajos con su camioneta y hasta a veces no me cobraban los traslados. Recuerdo que el nene, que ahora tiene 19 años, iba siempre sentado a su lado, él tiene parálisis cerebral”, contó.

Además, comentó que no dudaron en colaborar con ellos, ya que Daniel tiene problemas en su columna y no puede hacer fuerza, por lo que no podía encargarse de terminar con las tareas en el hogar.

“Ya tenía listo un espacio que es una pieza grande con cocina-comedor y un baño, y le faltaba el techo. Me pidió apoyo porque estaba pasando un mal momento y nos pusimos manos a la obra y en un día pudimos hacer todo para terminarlo”, detalló González.

Las acciones no terminan con esto, ya que seguirán en contacto para poder colaborar con la instalación eléctrica y de la red cloacal.

“Fue un éxito porque llegamos a juntar todo y una empresa se comunicó y nos donaron chapas. Así que pudimos comprarle los aislantes, los tornillos y con nuestra cuadrilla lo resolvimos”, detalló.

Remarcó que fue algo muy lindo y emotivo, porque es la primera vez que pudieron hacer algo de esta magnitud.

“Jeremías estuvo sentado al lado nuestro en todo momento, desde que comenzamos hasta que terminamos, habitualmente duerme siesta y no quiso irse”, añadió.

Buscamos estar cómodos con mi hijo y ahora estamos muy contentos con esto que logramos (Daniel Muñoz- beneficiado)

Por otro lado, Muñoz manifestó que está agradecido con el equipo y con cada vecino que se solidarizó para hacer su sueño realidad.

“No me lo esperaba. Mi hijo tiene una discapacidad, se traslada únicamente en su silla de ruedas y no puede hacer nada por sí solo, así que yo lo tengo a cargo y me ocupo de acompañarlo y llevarlo a todos lados”, sostuvo.

El hombre agregó que seguirá juntando dinero para poder finalizar la totalidad de su vivienda. “Nos falta comprar algunos materiales como la cámara séptica, caños, cables y una llave térmica. Buscamos estar cómodos con mi hijo y ahora estamos contentos con esto que logramos”, dijo.