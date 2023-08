Piden una pena en suspenso para un acusado por violencia

Cámara de Apelaciones de Concarán homologa el acuerdo, F.I. se salvará de purgar una sentencia en la cárcel, pero a cambio deberá someterse a tratamiento psicológico y contra las adicciones por dos años y medio y certificarlo ante la Justicia. El hombre de 38 años estuvo detenido desde el 21 de junio hasta este viernes, cuando ordenaron su liberación luego de que la fiscal del caso y la defensa acordaran una pena abreviada, de ejecución en suspenso. Lo acusan por haber violado cuatro veces una orden de restricción contra su expareja y por haberla amenazado delante de la Policía de Santa Rosa del Conlara, diciéndole sin freno que iba a matarla si iba preso.

El 31 de enero pasado, C.A., la víctima, decidió finalmente denunciar a quien fue su pareja por cuatro años, porque él no aceptaba la ruptura del vínculo, que estuvo motivada por sus constantes agresiones verbales y sus consumos problemáticos. Atento a la exposición, un juez de Violencia y Familia ordenó una orden de restricción mutua por 180 días, pero él no cesó su persecución.

Entre febrero y marzo hubo tres situaciones en las que el hombre amenazó a la mujer, en una ocasión, con que iba a apuñalarla y que prefería volver a la cárcel, y en otra, a ella y a su madre; pero lo que ocurrió la tarde del miércoles 21 de junio traspasó todos los límites: C.A. llegaba a su lugar de trabajo cuando vio que F.I. le salió al paso haciéndole señas de que quería hablar, pero ella se subió a su moto de inmediato y fue hasta la Comisaría 25ª de Santa Rosa a pedir ayuda.

Eso ocurrió cerca de las 17:25. Cinco minutos después, el imputado llegó tras ella a la seccional y, en el área de guardia, delante de la mujer policía que atendió a ambos, le refirió textualmente “si me llegan a meter preso te juro que te mato”; “no te he hecho nada porque no he querido” y hasta “si quiero ahora mismo le saco el arma al policía y te mato”.

Enterado de lo ocurrido, el fiscal de Juicio Néstor Zudaire ordenó que el agresor quedara detenido en la alcaidía de la Unidad Regional de Concarán. Al día siguiente, F.I. fue conducido a una audiencia de formulación de cargos ante el juez de Garantía 2, Jorge Pinto, que accedió al pedido de la fiscal adjunta provisoria Sandra Aguirre de dictarle prisión preventiva por los delitos de “Amenazas y desobediencia a la autoridad en concurso real, agravados por ser cometidos en contexto de violencia de género”. La medida de coerción fue dispuesta por 45 días, bajo el argumento no solo de un peligro latente para C.A., sino también con el antecedente de que ya había sido procesado por causarle lesiones graves a otra expareja en 2012.

De nuevo en la calle

Concluida la investigación penal preparatoria, anteayer se celebró la audiencia de elevación a juicio, en la que la fiscal de Instrucción Débora Roy Gitto acusó a F.I. por los delitos “Desobediencia a la autoridad (cuatro hechos) y amenazas (un hecho), en concurso real, agravados por ser cometidos en contexto de violencia de género”, con un pedido de pena a cuatro años de prisión efectiva.

Por su parte, los defensores Oficiales José Francisco Pérez y María Luz Vílchez ofrecieron un acuerdo de juicio abreviado con un pedido de pena de tres años de prisión en suspenso por la misma calificación planteada por Roy Gitto, que aceptó la propuesta, pero con condiciones estrictas: que el imputado presente constancia del tratamiento psicológico, que se abstenga de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes; de provocar disturbios y, especialmente, de acercarse a su ex.

Vencido el plazo de la prisión preventiva dictada en junio, Pinto resolvió dejar libre a F.I. hasta tanto se resuelva su situación procesal de manera definitiva.

