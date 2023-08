Italiana busca barrer la serie ante Guay Curú

Sociedad Italiana y Guay Curú volverán a enfrentarse esta noche desde las 21 por el segundo punto de la final del Torneo Apertura de Primera División femenina de la Liga Provincial de Básquet. Si gana el equipo villamercedino, con ventaja de 1-0, se consagrará campeón. En cambio, si lo hacen las puntanas, quienes se presentan en el "Omar Bazán" de local, nivelarán la serie y forzarán un tercer y definitivo partido.

El playoff correspondiente a la final se puso en marcha el pasado martes por la noche en el estadio "Il Palazzo" de Villa Mercedes con el triunfo por 73 a 42 de las dueñas de casa, quienes se mantienen invictas en el certamen (13 victorias, 10 durante la fase regular y las 3 restantes en los playoffs) y quedaron a un paso de barrer a Guay Curú. En el ganador se destacó la alera Mercedes Amante Mosconi, máxima anotadora, con 22 puntos.

También terminaron en dos dígitos y redondeando buenas actuaciones para el elenco local la base Candela Dalmasso, con 21 puntos, y la pívot Camila Borgogno, con 12. En tanto, en las visitantes el goleo cayó en la alera Delfina Crevani, con 12 puntos, la pívot Fátima Soto, con 11 unidades, y la base Agostina Adaro, con 10.

En la previa del segundo duelo, Amante Mosconi señaló: "Hay que manejar el tema de la intensidad, porque a veces nos pasamos y ahí es cuando vienen los errores. La serie no está todavía cerrada y nunca hay que subestimar a los rivales. Tenemos que pensar que hay un 50% de posibilidades de ganar y otro 50% de perder, por eso siempre hay que dar lo mejor e ir con todo al próximo partido".



El segundo punto válido por la final se disputará en el estadio "Omar Bazán", ubicado en la calle General Paz.

Sociedad Italiana, actual campeón del certamen doméstico, tiene mucho rodaje y experiencia a nivel regional, dado que el equipo participa en el Torneo Interasociativo (frente a equipos del sur cordobés) y viene de animar en la Superliga de Mendoza. Dos competencias difíciles y parejas que, según la alera, han traído sus frutos. "A veces tenemos 3 o 4 partidos por semana, pero todo ese esfuerzo y trabajo vale la pena".

El entrenador de Guay Curú, Agustín Ferreyra Videla, resaltó que el equipo puntano "siempre se caracterizó por su garra", y que la clave para el segundo juego de esta noche va a ser la defensa. "Hay que frenar a sus jugadoras, no dejarlas correr, y tomar más rebotes. El martes no estuvimos bien. No supimos manejar ciertos momentos que nos llevaron a tener muchas pérdidas de pelotas", manifestó.

En cuanto al esfuerzo del plantel, al encarar un sprint que comenzó con una semifinal reñida ante Sociedad Española, comentó: "Fuimos a 3 partidos (ganó la serie 2-1) y eso nos trajo dificultades, hemos tenido que darles muchos minutos a nuestras mayores en estos últimos cuatro partidos".

De ganar esta noche, las villamercedinas festejarán la obtención de un nuevo título en el Torneo Provincial, mientras que si lo hacen las puntanas, la final se mudará nuevamente hacia Villa Mercedes donde el sábado, también desde las 21, se disputaría el tercer punto que decidiría al campeón.

Redacción / NTV