Juventud toma vuelo

Ignacio Sabatini se elevó más alto que todos y a 7 minutos para el final del partido sació la sed de gol del pueblo "auriazul". Juventud le ganó, por su conquista, 1-0 a Huracán Las Heras y pisa firme en el tercer puesto de la Zona B del Federal A (los primeros 4 pasan a playoffs por el ascenso a la B Nacional, junto a los mejores 4 de las otras tres zonas).

"Todos los partidos valen tres puntos, pero este era un rival directo y pudimos sacar diferencia de local, era importantísimo para quedar bien posicionados ahora que arranca la última vuelta", dice el mendocino de 24 años, y en sus palabras está la certeza de la matemática: al ganar le sacó 3 puntos de diferencia a Huracán, y el viernes a las 21 recibirá a Atenas, que viene 3 puntos atrás.

"Son dos rivales directos para entrar al reducido y ganarles a los dos sería el ideal, y casi tener un pie adentro de lo que viene", indica el futbolista, que empezó el torneo en Estudiantes, donde jugó 10 partidos, y pasó en el receso invernal a Juventud.

"Esto es un trabajo, y donde esté voy a dar el máximo y a trabajar para bien del equipo. Ahora acá, y espero retribuirle el afecto al hincha", dice Ignacio, y asegura: "Pese a haber ganado, podemos jugar mejor y dar mucho más de lo que mostramos el domingo".

En la piel del goleador que no es, porque Sabatini es un futbolista que llega al gol pero no un 9 de área, sostiene: "La verdad es que venía buscando el gol, tuvimos bastantes córners y sobre el final me quedó. No soy experto en goles de cabeza, pero siempre uno intenta ser completo en todos los aspectos. A veces sale, como esta vez", sonríe el maipucino.

Juventud recibirá este viernes a las 21 a Atenas de Río Cuarto, en La Punta; y Estudiantes visitará a Ciudad Bolívar el sábado a las 15.

Sabatini asegura que "si a los goles los hacemos los delanteros nos da más confianza porque debemos ser los que hagamos la diferencia en ataque".

El "Juve" marcha con la rara estadística de ser el equipo al que menos goles le hicieron del grupo (18) y también el que menos goles hizo (19). "Es raro, pero se dio así, es importante tener el arco en cero y ojalá vayamos mejorando en ataque".

En un par de fechas se vendrá el clásico (miércoles 13) y "Nacho" lo palpita: "Esto es un trabajo y a veces te toca jugar con equipos donde estuviste. Los jugadores somos profesionales y hay que comportarse como tales; después, en la cancha, lo que pasa queda ahí".

Sabatini ya tuvo su primer clásico (el último 0 a 0 en cancha de Estudiantes) tras haber pasado en el mismo torneo de "El Coliseo" a "El Bajo", y entiende que "somos colegas, compañeros de trabajo, las cosas que pasan adentro de la cancha quedan ahí y nada más".

Finalmente, se refirió a los puntos que harían falta para asegurar un lugar entre los 4: "Es clave el partido con Atenas para quedarnos más tranquilos. Creo que con 10 puntos estaríamos adentro; por lo pronto, a ganarle a Atenas", afirma Sabatini, quien abre los brazos en el festejo y toma vuelo, a la par de la ilusión de un equipo que va pasito a pasito.