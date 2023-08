Dolarizar, una idea que expone a los candidatos y genera divisiones internas

Hubo un programa de tv que fue furor a fines de los 80 y principios de los 90, en el que los participantes tenían que acertar dos imágenes iguales y el que más coincidencias acumulaba ganaba. En la política partidaria debería suceder lo mismo que pregonaba “el alcoyana, alcoyana” de “Atrévase a soñar”, del entrañable Berugo Carámbula. Se supone que quienes van en una misma lista respetan esa premisa, es decir, concuerdan en propuestas, metas e ideales.

Por citar unos ejemplos de cara a las PASO del domingo, si uno escucha a los precandidatos de Unión por San Luis, Fernando Salino y Ernesto Ali, ambos condenan una eventual dolarización de la economía argentina y advierten que los efectos serían muy graves. Van en sintonía con la apuesta de recuperar el peso argentino, fortalecer el Banco Central, incentivar el desarrollo de las pymes y la generación de más empleo que propone el precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Otro ejemplo pueden ser los precandidatos de La Libertad Avanza. Tanto Bartolo Abdala (va para senador nacional) como el controvertido Javier Milei (aspira a ser presidente) creen que la única salida para el país es la imposición de la moneda norteamericana y la eliminación, por caso, del Banco Central.

Hasta allí, todo “alcoyana, alcoyana” en un tema tan sensible como la moneda nacional. Sin embargo, eso no parece ocurrir en Juntos por el Cambio. Veamos por qué.

Uno de los abanderados para que en el país todo se rija por el dólar es Alejandro Cacace, quien busca la reelección como diputado nacional. El joven radical saca chapa de ser el único integrante del Congreso en haber presentado un proyecto de estas características. Si bien lo viene pregonando desde hace mucho tiempo, hace pocos días volvió a mostrar en sus redes su orgullo por impulsar esa propuesta y hasta se lo vio desafiante con quien se anime a redactar uno similar. “Cuando presenten uno me avisan y lo discutimos…”, dijo en un video que subió y se encargó de viralizar.

Pero su postura, a priori, no es compartida por sus referentes nacionales, quienes el domingo irán en la misma boleta. El presidente nacional de su partido, Gerardo Morales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se han manifestado en desacuerdo con esa idea y no ahorraron adjetivos para criticarla y descalificarla. Todavía resuena el “cachetazo” que le dio por tuit el jujeño a su pupilo cuando aún no era precandidato a vicepresidente. “Rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución (por Cacace). Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida”, puso con la misma dureza con la que reprime a los manifestantes en la provincia norteña. Mientras que más recientemente se pronunció Larreta, quien alertó que la medida generaría “hiperinflación” y “detonaría los salarios”. “El dólar se iría a 3.000 pesos”, vaticinó de modo apocalíptico el calvo dirigente del PRO.

Habrá que ver si, llegado el momento, en JxC todos estos protagonistas siguen con sus mismas tesituras. Por lo pronto, las incongruencias de campaña quedaron bien marcadas.