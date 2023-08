Salino y Ali se reunieron con comerciantes y empresarios

Los precandidatos a senador y diputado nacional de Unión por San Luis, Fernando Salino y Ernesto "Pipi" Ali respectivamente, se reunieron con diferentes referentes del sector comercial y empresarial del Departamento Junín para dialogar y generar estrategias de trabajo de cara al futuro.

El encuentro fue en la sede de la Cámara de Comercio, Turismo, Hotelería e Industria del Valle en la Villa de Merlo. Además de Salino y Ali, participaron Juan Pablo Suárez (precandidato suplente a diputado en primer término); el presidente de la Cámara, Marcos Domínguez; el secretario, Yari Vilaboa; el vocal Amiel Garro, y el tesorero Hernán Altuve.

"Siempre es importante el diálogo y, sobre todo, escuchar. Esta es una fantástica organización donde están conglomerados el comercio, el turismo, la hotelería, la industria de Merlo y de todo el Valle del Conlara. La verdad es que me voy muy ansioso por ser diputado nacional para poder trabajar con ellos, codo a codo. Necesito ser diputado para demostrar que se puede trabajar desde el interior del interior", expresó Ali.

"Hoy asumí el compromiso de venir siempre. Espero llevarlo a cabo a través de, primero, acceder al cargo y, después, laburar así", agregó.

El precandidato a diputado nacional destacó que fueron muchas las inquietudes presentadas, pero dijo que es posible trabajar para solucionarlas a todas. "Con un diálogo sincero, que sea en función de ponerse la camiseta de Merlo. Tenemos la necesidad de trabajar por Merlo, por cada ciudad de San Luis. Estamos muy comprometidos con el desarrollo industrial y con la Ley de Industrias; es sumamente necesario y también el reordenamiento fiscal. Me voy muy contento, pero muy ansioso", comentó Ali.

De cara a las PASO del próximo domingo, dijo: "Lo mejor es no volver para atrás y mirar para adelante. No mirar el endeudamiento, el recorte de los jubilados, de los sueldos, no mirar la timba financiera. Es mirar para adelante, la producción, la generación de trabajo genuino y salir de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Siempre lo mejor es mirar adelante y no volver al pasado, que lo tenemos tan reciente y ya sabemos cómo fue".

Por su parte, Salino resaltó que escucharon distintas inquietudes para trabajar. Además, destacó la importancia de la creación de la Universidad Nacional de los Comechingones para los vecinos y vecinas de Merlo y alrededores. "Es una satisfacción, porque es una promesa que hice en la campaña anterior y se cumplió. Sergio Massa, que es quien llevamos como presidente de la Nación, sí votó con nosotros y nos acompañó para que esta universidad sea una realidad", recordó.

"El criterio es escuchar a los vecinos y acercar nuestras propuestas y explicar el porqué de nuestros candidatos. Participar de una elección presidencial que es compleja, difícil, pero que encuentra al pueblo argentino en un momento que es necesario trabajar con seriedad, con profundidad, y fundamentalmente, en pos de superar las diferencias", añadió.

El precandidato a senador nacional expuso las principales diferencias con otros postulantes en el terreno económico. "Nosotros vamos por ese Estado presente que sostiene los vuelos para fomentar la región turística en otros países. Otros van por privatizar Aerolíneas y dejar esto librado a las leyes del mercado", expuso.

Entre las actividades previstas ayer por la tarde de los postulantes de Unión por San Luis estaba la reunión con dirigentes y militantes peronistas.

