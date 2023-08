Intendentes plantearon cambios a la Ley de Coparticipación Provincial

Intendentes plantearon la necesidad de un encuentro para dialogar sobre la Coparticipación Provincial a los municipios. En ese sentido, diputados y senadores del Justicialismo recibieron a los jefes comunales en la Legislatura para escucharlos y proyectar instancias superadoras que modifiquen el escenario actual. Aseguran que más del 80 por ciento de las comunas concuerdan con el pedido.

“Hemos recibido notas de algunos intendentes de casi toda la provincia, donde manifestaban que les urgía hablar con diputados por la Coparticipación, que es un reclamo de años. En muchos casos, además de los servicios básicos que prestan, especialmente en el interior se hacen cargo de cuestiones alusivas a escuelas en parajes, a la parte de salud, seguridad, que si bien no hacen a lo diario, implican erogaciones de dinero. La mayoría de los pueblos tienen en contra que no logran cobrar impuestos; no es como en las grandes urbes. Para ellos sería muy bueno lo que solicitan”, apuntó la diputada Claudia Pinelli.

Según explicó, lo que se busca es ampliar el monto coparticipable. Será elevado al Ejecutivo puntano para que se analice la forma de que no perjudique a nadie, ni a la provincia ni a los municipios.

Pinelli especificó que la Ley de Coparticipación tiene larga data (2004). “La última modificación fue en 2010, para determinar zonas grises, donde se daba la posibilidad de cobro de impuestos a los municipios que se hacían cargo de estos sectores. No terminó de servir”, aseveró.

Este tipo de normativas tienen porcentajes y formas en las que se realiza el coeficiente de transferencia. Actualmente, se da el 16% y queda un 3,5% para un fondo de desarrollo que, según Pinelli, nunca se ha utilizado bien (piden demasiados requisitos). Otro 0,5% se destina para todo lo que son los discrecionales. Hasta la publicación de esta nota no trascendieron cálculos estimativos de cara a la modificación, pero aseguran que la idea central es hacer que el proyecto sea más equitativo.

“Tiene que salir muy pronto porque está la Ley de Presupuesto y tiene que ir en concordancia. Hoy vinieron de todos los departamentos, pero más del 80% de las intendencias están de acuerdo. Hay dos proyectos de municipios opositores que se han presentado anteriormente, con lo cual estarían de acuerdo”, precisó.

“Es un momento justo para tratar este tema. Hablo de mi bloque; los otros bloques han tenido mayoría y no lo han hecho. Hoy somos mayoría y es la oportunidad, no se trata de ninguna cuestión política”, concluyó.

Sancionaron las Cuentas de Inversión

La Cámara de Senadores dio sanción definitiva este martes a las Cuentas de Inversión 2022; fueron aprobadas por 6 votos afirmativos contra 2 negativos.

“Una vez más la Provincia tiene independencia económica y financiera, ya que no posee deudas con organismos nacionales ni internacionales”, manifestó el senador Daniel Camilli, titular de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Economía, durante el debate.

La ejecución del Presupuesto 2022 tuvo una recaudación de $224.136.264.034 para la administración central y descentralizada, de los cuales el 95,65% corresponde a recursos propios y el 4,35% restante, a recursos nacionales.

