Debatieron sobre la violencia en el parto

El SUM del Hospital de Referencia "Eva Perón" recibió este jueves a unas treinta mujeres que debatieron, junto a un equipo interdisciplinario de profesionales, sobre la violencia en el parto y en los momentos posteriores. Este fue el primer encuentro de un ciclo de charlas organizado por la Secretaría de la Mujer, que eligió la fecha por el Día Mundial de la Obstetricia y de la Embarazada. Planean replicar la actividad en otros centros de salud en lo que resta del año.

“La intención es hablar sobre estos temas, tratarlos y llevar herramientas a la comunidad sobre cómo actuar ante episodios de violencia ginecoobstétrica y neonatal. Son las modalidades que están más naturalizadas ya que son por motivos de género y sobre las que, además, se conversa poco”, mencionó Belén Azcurra, licenciada en Obstetricia que forma parte de la cartera municipal.

Uno de los ejes centrales fue la Ley N° 25.929 de Parto Humanizado, a la que la Provincia adhirió, y que contempla una serie de derechos que tienen las personas gestantes que se deben cumplir, tanto en el ámbito de la salud privada como en la pública.

"La idea es charlar y compartir relatos de distintas usuarias del sistema de salud que han sufrido violencia al momento de parir. Les compartimos información importante que les puede servir por si les toca una segunda vez. Sabemos que es muy difícil prevenir ciertas situaciones, pero que por lo menos cuenten con conocimientos que pueden ayudar bastante", expresó María Paz Coria, puericultora de la colectiva Maternidades Feministas.

Fue una jornada cargada de sentimientos que promovieron y llamaron a la reflexión. Las más valientes se atrevieron a contar experiencias bastante crudas que les tocó atravesar a ellas o a familiares muy cercanos.

Para Tamara Savino, una joven mamá del barrio Belgrano, fue la primera charla sobre la temática en la que participó. "Me parece un lugar muy bueno para poder concientizar y ayudar a las mujeres sobre la violencia obstétrica. Que el hecho de ir a tener un hijo sea algo lindo y seguro, que se pueda sentir bien. Creo que es importante que se respeten los deseos de la persona que está atravesando el parto", dijo y añadió: "A mí me pasó que cuando tuve mi primer niño estaba separada del padre y en ese momento no dejaron que mi papá pudiera pasar a ver al recién nacido; mi hijo tuvo que esperar un día y medio solo a que me pudiera levantar, son cosas que no tienen que pasar".

En el encuentro también disertaron la trabajadora social María Cristina Galetto, la psicóloga Karen Carrión y participaron otras profesionales de la Secretaría de la Mujer.

"Me parece que estos espacios están muy buenos para informarse, si bien todos mis partos fueron muy buenos desde la atención médica, el último me costó mucho asimilarlo desde lo psicológico", comentó Camila García".

Redacción/MGE