Diputados: la oposición votó en contra del Plan de Inclusión Social

Después de una semana de muchas expectativas, este miércoles la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis trató la modificación del Presupuesto 2023 para que beneficiarios del Plan de Inclusión pudieran acceder a la Administración Pública.

Fuera del edificio, los trabajadores esperaban el ansiado sí. Pero no fue el final esperado.

La oposición votó en contra, contó con el acompañamiento de cuatro diputados que hasta la semana pasada eran oficialistas y decidieron conformar el bloque Fuerza Independiente, que también cumplió las órdenes del poggismo. La votación terminó con 22 diputados que optaron por la negativa y 19 del oficialismo a los que no les alcanzó para dar media sanción.

Los votos negativos fueron de: Gastón Hissa, Mónica Becerra, Berta Arenas, Mario Raúl Merlo, Verónica Causi, María Eugenia Gallardo, Verónica Garro, Ricardo Giménez, Francisco Irusta, Alberto Leyes, Luis Lucero Guillet, Gabriela Mancilla, Marisa Patafio, Luciana Perano, Carlos Pereira, Víctor Manuel Sosa, Federico Trombotto, Adrián Agüero, Nancy Albornoz, Ingrid Blumencwei, Claudia Dasso y Ariel Barroso.

Mientras que los positivos: Gloria Petrino, Anabela Lucero, Federico Berardo, Sonia Delarco, Juan Carlos Eduardo, María del Carmen Gosteli, Sofía Larroude, Gustavo Morales, Carlos Muñoz, Gustavo Moralez, Beatriz Ochoa, Teresa Páez, Marcelo Páez Logioia, José Pedernera, Claudia Pinelli, María del Carmen Portela, Silvia Sosa Araujo y Fernanda Spinuzza.

Antes de poner la modificación del Presupuesto 2023 a votación se puso a disposición de los legisladores la posibilidad de presentar otra propuesta, pero fue en vano. “La oposición, el poggismo no acompañó. Su posición fue claramente que el plan no tenga su ley, que no sea incluido en la administración pública provincial. No aceptaron la modificación que era una aclaratoria, no hubo ninguna otra propuesta para ver de qué modo se podría hacer para que pueda existir la ley de inclusión y se pueda ingresar a los beneficiarios a la administración” dijo Petrino ante la prensa.

Y agregó: “En ningún momento hubo intención de que se pueda incorporar a la gente de Inclusión a la administración pública y lo digo con total certeza. El problema de fondo del poggismo es que no quiere incluir a los excluidos. El Gobernador en todo momento tuvo la intención de incorporar a quienes vienen trabajando y poniéndole el pecho en un montón de instituciones de la provincia”.

Con la noticia de que no serán parte de la administración pública provincial, beneficiarios del Plan prendieron gomas y derribaron las rejas principales del ingreso al edificio. Luego subieron las escalinatas y frenaron ante las puertas de vidrio.

Inmediatamente, la policía hizo un cordón por dentro. Un rato más tarde, Sosa Araujo y Eduardo Monez Ruiz salieron a hablar con los trabajadores. Intentaron dialogar con ellos para explicarles quienes fueron los responsables de derribar su ilusión.