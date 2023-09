Los comercios de San Luis cierran el lunes, recomiendan planificar las compras

Durante este fin de semana, los puntanos tendrán que prever sus compras debido a que el próximo lunes la mayoría de los comercios y grandes cadenas de supermercados no abrirán sus puertas por el Día del Empleado de Comercio. Si bien la celebración oficial es el martes 26 de septiembre, las autoridades nacionales decidieron adelantar la fecha al lunes, para el descanso de los trabajadores.

A través de las redes sociales, San Luis Shopping y la cadena de supermercados Aiello anunciaron que no abrirán sus puertas durante el lunes. Las sucursales de Vea y de Carrefour también permanecerán cerradas.

"Generalmente, los comercios atendidos en su gran mayoría por personal cierran, y los atendidos por sus propios dueños quedan librados a lo que ellos decidan", explicó el integrante de la Cámara de Comercio de San Luis, Jorge Moyano.

El Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, pero se adelantó al lunes.

Es decir que es posible que el lunes haya comercios de cercanía abiertos, si es que están atendidos por sus dueños o si los empleadores deciden abonar la jornada especial a sus trabajadores.

A principios de septiembre, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó un comunicado que aclaraba cuál es la situación de los trabajadores en esta fecha, dado que los empleadores no están obligados a cerrar las puertas de sus negocios, pero si abren deben ajustarse a los pagos que corresponden a los trabajadores.

"Los empleados mercantiles podrán optar por no prestar servicios laborales durante ese día. Esta opción no implica el otorgamiento de un franco compensatorio del descanso semanal, sino el pago de un recargo equivalente del 100%, al estar el Día del Empleado de Comercio asimilado a un feriado nacional, de acuerdo a la mencionada ley. Es decir, si el empleado decidiera no trabajar, esto no afectará su salario habitual, en concordancia con lo establecido por la normativa vigente", explica el comunicado.

Sin embargo, el lunes sí abrirán sus puertas con normalidad las farmacias y estaciones de servicios como Shell, YPF y Axion, que no se ven afectadas por la celebración de los trabajadores de comercio debido a que estos rubros tienen sus propios reglamentos.

El Día del Empleado de Comercio se conmemora a nivel nacional tras haberse promulgado en 2009 la Ley 26.541, que estableció esa fecha como feriado nacional.

Redacción / NTV