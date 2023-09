Valentín Lorenzino, un puntano que se vestirá de celeste y blanco

¿Qué hizo Valentín Lorenzino para ser convocado a la selección argentina y representar al país en un prestigioso torneo en Brasil? Nada. Pero nada como un pez porque tiene un talento increíble y también hizo mucho sacrificio, porque su preparación requiere: nada de excesos, de salidas con amigos, de trasnoches de series o PlayStation, nada.

Con solo 15 años, tiene una rutina de vida que incluye: ocho entrenamientos semanales, horarios apretados y alarmas en celulares que parecen mal configuradas o más propicias para la toma de un medicamento que para ir a entrenar.

El esfuerzo y la constancia llevaron al nadador del Sierras Club a formar parte de la convocatoria realizada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos para competir en la categoría juvenil del tradicional torneo de Mococa, Brasil, que se realizará del 10 al 12 de octubre.

Valentín viene de cosechar cuatro medallas en el Nacional de juveniles en el Parque Roca en el mes de octubre: subcampeón en 100 y 200 metros libres y bronce en 50 y 400 metros libres y sueña con ir por más.

—¿Te esperabas esta convocatoria?

—No me lo esperaba tan pronto. Sabía que iba a llegar por el entrenamiento, por las competencias, en el último Nacional que fui pude obtener buenos resultados. Conseguí dos medallas de bronce y dos de plata, pero la realidad es que no pensé que podía llegarme en este momento.

—¿Cuánto tiempo llevás en la natación? ¿Cómo empezaste?

—Comencé desde muy chico, con 2 o 3 años ya me llevaban a la pileta más para aprender y jugar, empecé a ir porque a mi mamá (Laura) le gustaba mucho y como a los 6 años me pasaron a lo que era el preequipo y comencé a tomarle mucho más el gusto, lo hacía en el Área, en la ciudad, después ya me cambié al Sierras Club, que es mi club en la actualidad.

—¿Tenés horarios complicados de entrenamiento?

—Dos veces por semana (martes y jueves) me levanto a las 4:30, desayuno y a las 5:15 ya estamos en el agua, en el club, entrenando en el primer turno. La tarde anterior tengo gimnasio y termino a las a las 18:30, así que vuelvo a casa, meriendo, ceno tipo 9:30 y me acuesto".

—Con esos horarios y la competencia de los fines de semana te perdés varias fiestas y cumpleaños, me imagino.

—Eso es casi una fija que me invitan a un cumpleaños o a una juntada un viernes a la noche, pero el sábado a la mañana compito y tengo que decir que no, porque necesito descansar y estar bien para competir. Es muy difícil, pero tengo que tener los objetivos en claro y eso me lleva a reducirme muchísimas cosas que podría compartir con amigos, pero todo sea por cumplir mis sueños".

—¿Cuáles son esos objetivos?

—Mis sueños desde que me dedico a esto siempre fueron los mismos. Uno es este de poder formar parte de la Selección nacional y ahora trato de ponerme objetivos cortos, el primero es tratar de dar lo mejor en este torneo, después quiero ser campeón argentino y también, claro, el sudamericano del año que viene".

—Esta convocatoria, conocer lugares nuevos con el deporte es un poco compensar todas aquellas cosas que te has perdido...

—Sí es así. Yo creo que cada sacrificio tiene un fruto al final, cuando te das cuenta que lo estás logrando y eso hace que pongas mucho más de vos para conseguirlo, y sentís que, si pudiste conseguir esto, le puedo poner un poco más y que voy a poder con otra cosa. Este deporte me ha hecho conocer lugares y vincularme con muchas personas y eso es algo muy lindo".

—De hecho, ahora con este viaje vas a ampliar las redes de amistades, ¿no?

—Lo que me va a pasar ahora es que no conozco a ninguno de los chicos convocados, porque es mi primera vez, y necesariamente nos vamos a vincular mucho, porque representamos a nuestro país y vamos a tirar todos para el mismo lado, pero va a ser muy fácil hacer amigos porque nos toca pasar mucho tiempo juntos en los torneos.

—¿Papá y mamá ya están averiguando por pasajes para ir a verte a Mococa?

—No sé, de ellos puedo esperar cualquier cosa. A donde voy me acompañan, hace unos meses me llegaron de sorpresa al Nacional en Buenos Aires y fue una emoción verlos ahí, después me fueron a ver de sorpresa a Mar del Plata, me siguen a todos lados.

—¿Y cómo te llevás con eso? ¿Te da más fuerza o es una presión?

—Hace un año lo sentía como una presión, les pedía que no vayan porque necesitaba estar aliviado, pero ya ahora me da una alegría enorme. Que me vean para mí es hermoso, porque, en parte, yo lo hago para ellos y me han acompañado siempre.

—Está bueno que puedas entender eso a tu edad, ya que por ahí esas cosas "dan vergüenza".

—Yo creo que sin el apoyo de ellos y de mi entrenador no llegaba a esto que conseguí, ellos están en las frustraciones, en los buenos momentos y son siempre una guía.