Pueyrredón sumó otro triunfo y saltó a la cima

En la Primera División del fútbol femenino villamercedino, Pueyrredón se encuentra como único puntero del Campeonato Clausura luego de las dos primeras fechas.

Las chicas del "Rojo" vencieron a San José por 3 a 0 con una buena labor de Zamira Ortiz, autora de los tres goles de su equipo, en una de las presentaciones que recibió el estadio de Sportivo Mercedes.

Además, con cinco tantos de Lucía Carranza, dos de Yamila Basusán y uno de Claudia Dianucci, Sportivo Pringles aplastó a Santa Rita por 8 a 1. Celeste Soria convirtió el único tanto del equipo que conduce técnicamente Jorge Bogado.

En tanto, Las Guerreras del Tigre, con goles de Celeste Lacerna y Mercedes González, le ganó por 2 a 1 a Defensores del Este. En el "Defe", el único tanto lo aportó Daiana Rivarola.

Por otra parte, el campeón defensor, Colegiales, y Villa del Parque no se sacaron ventaja y empataron en cero.

La segunda fecha del Clausura femenino se había puesto en marcha en la semana con la igualdad 1 a 1 entre Belgrano de Justo Daract y Las Águilas.

Tabla de posiciones: Pueyrredón 6 puntos; Colegiales y Villa del Parque 4; Pringles, San José y Las Guerreras del Tigre 3; Las Águilas 2; Defensores del Este y Belgrano 1; Santa Rita 0.

En la próxima fecha jugarán: Pueyrredón vs. Santa Rita, Pringles vs. Villa del Parque, Colegiales vs. Defensores, Las Guerreras del Tigre vs. Belgrano y Las Águilas vs. San José.