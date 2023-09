Alfredo Villegas, campeón del Torneo del Jamón en Pamplona

Finalmente se le dio. Alfredo “Puly” Villegas festejó en uno de esos certámenes “grandes” que tiene la paleta: el Torneo del Jamón, en Pamplona, España. Junto al porteño Facundo Andreasen se quedaron con la 51ª edición el último sábado, en la modalidad pelota cuero. Tras tres partidos en primera fase y luego de superar la semifinal, en el juego por la corona superaron a los locales Guillermo Pérez y Mitxel Fernández por un ajustado 2-1.

"Lo principal es que logré el objetivo que me propuse. Era una meta muy importante para mí, desde que lo jugaban mis hermanos hace unos años. Ellos estuvieron muy cerca y no lo pudieron ganar, es un torneo muy difícil, el cual lo juegan los mejores del mundo", le dijo Villegas a El Diario desde Francia, en donde espera nuevos compromisos deportivos.

Y continuó: "Tengo una enorme felicidad, porque es la primera vez que me toca ganar este torneo tan prestigioso".

Sonrisas bien argentinas. Andreasen y Villegas hicieron historia.

Paso a paso rumbo al título

Del torneo participaron ocho parejas, divididas en dos zonas. El camino de Villegas y Andreasen rumbo al título en tierra española inició siendo parte del Grupo A; en donde consiguieron tres triunfos, todos 2-0. Derrotaron a Javier Ubanell e Iñaki Moriones, luego a Julio Moral y Daniel Berrogui, y por último a Hourçourigaray y Daniel Ramos.

"Logramos plantear cada partido como debía ser, por momentos estuvimos en situaciones de juego muy difíciles, pero supimos sacarlo adelante con nuestra estrategia", describió el "Puly".

Ya con el primer lugar en su zona, se midieron en semifinales con Carlos Beunza e Iñigo Anso, a quienes dejaron en el camino con otro 2-0.

Le prometí a mi familia que lo ganaría en algún momento y se dio. Seguro estará entre los logros más importantes (Alfredo Villegas- pelotari puntano Campeón del Torneo del Jamón)

"Cuando ganamos la semifinal contra el zaguero que me ganó la final el año pasado, sentía que estábamos muy cerca de conseguirlo y que no se podía escapar otra vez. Era nuestra oportunidad y dejaríamos la vida para conseguirlo, jugamos con mucho corazón, con hambre de hacer historia. Me preparo física y psicológicamente todos los días de mi vida para enfrentar todos los desafíos que se presentan", contó el pelotari puntano.

Llegó el momento de la final, y los argentinos se impusieron 2-1 a Pérez y Fernández. "La final fue muy compleja. Los rivales eran muy fuertes, en su cancha, con todo su público y en su especialidad. Poder jugar en esa cancha es como estar en el Coliseo Romano, te pone la piel de gallina, se siente extraordinario por su público que acompaña y tienen un respeto tan grande por el deporte y los deportistas", destacó.

La victoria fue un desahogo grande para el “Puly”, quien el año pasado quedó muy cerquita de la gloria cuando fue finalista junto a Daniel Berrogui.

"Sin ninguna duda fue una gran revancha, le prometí a mi familia que lo ganaría en algún momento y se me dio este año. Seguro estará entre los logros más importantes de mi carrera deportiva. Quedaré en la historia de este torneo tan prestigioso, porque como lo dije antes es muy difícil ganarlo. Solo cuatro argentinos en 51 años lograron este título", añadió.

Más acción en Europa

Aún con la satisfacción a flor de piel, el "Puly" continúa en Europa. Viajó desde España a Francia para nuevos compromisos y seguir jugando en el más alto nivel.

El propio Villegas contó la cargada agenda que tendrá en los próximos días: "Haré una gira que inicia en Dax. Primero jugaremos un partido contra los campeones de Francia, luego en San Juan de Luz contra una leyenda de este deporte, como lo es el francés Arnaud Bergerot; y después, en otro estadio de esa misma ciudad. Terminaré mi gira por este hermoso país en Bayona, jugando con Agustín Maldonado contra una pareja francesa en el estadio donde el año pasado me proclame campeón del mundo junto a Facundo (Andreasen)".

Otra vez, el "Puly" puso a San Luis en lo más alto de esta disciplina. Y eso lo llena de satisfacción. Fue en un torneo con historia, de esos que los deportistas siempre tienen como un anhelo. Se lo propuso y lo consiguió.