La UNSL mostró su oferta educativa a más de 500 estudiantes

La de este martes fue una jornada diferente para la comunidad de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), ya que más de quinientos estudiantes de la ciudad, y de otras localidades de la provincia, visitaron sus instalaciones con el objetivo de conocer la oferta académica y ver qué opciones de carreras tienen para elegir.

Las y los jóvenes de los últimos años de los colegios recorrieron diferentes stands que armaron los equipos responsables de las distintas áreas en los pasillos, visitaron algunos laboratorios y sectores del campus en general, como el comedor, buffet y canchas de deportes.

"La verdad que el recorrido estuvo bastante lindo e informativo. Yo pienso estudiar acá Ingeniería Química, es algo que más o menos ya tengo visto porque me gustan muchísimo las matemáticas y mi mamá estudió eso", comentó Agustina Moyano, alumna del Instituto Nuestra Señora del Carmen.

La actividad estuvo dividida en dos turnos, por la mañana fue de 9 a 12 y por la tarde de 14 a 17.

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS), Roxanna Camiletti, mencionó que en el primer piso del edificio central también colocaron stands de los trabajos que llevan adelante en la investigación y proyectos de extensión. "Además de poder mostrar la oferta académica, esto apunta a que ellos vivan la experiencia de cómo es ser un estudiante universitario, aunque sea por un ratito", expresó.

Elegir qué estudiar puede ser una de las decisiones más difíciles para algunos jóvenes, es por eso que la institución incluyó también que aquellos que quisieran, pudieran hacer una prueba de orientación vocacional con el objetivo de ayudarlos en la elección.

"Me parece una experiencia bastante interesante y me ha ayudado a conocer y decidir un par de cosas. Me gustó mucho también para conocer, ya que es la primera vez que vengo. Tengo tres meses para decidir qué voy a seguir estudiando, aunque creo que me gustaría algún profesorado, podría ser de enseñanza primaria", comentó Nicolás Alaniz, quien llegó junto a su curso de la Escuela Nº 9 "Dr. Esteban Adaro", de San Luis.

Las promos también tuvieron un momento para la distensión en el sector de las canchas de deportes. Pudieron averiguar sobre los diferentes programas de becas que ofrece la universidad, entre otras cuestiones.

"La verdad que la visita fue muy divertida, pudimos presenciar el simulacro de una audiencia judicial, que me pareció muy interesante. Fuimos al laboratorio de Ingeniería en Alimentos, pudimos conocer varios equipos e instrumentos, los profesores nos brindaron diferentes charlas, es más, al principio quería seguir Ingeniería Civil, y ahora, después de conocer la facultad de agronomía, creo que continuar con algo de eso es una opción", contó la joven Analuz Sosa del San Buenaventura.

