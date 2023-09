El IFDC San Luis presentó su oferta académica al público

El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC), en su sede de San Luis, realizó este su jornada de puertas abiertas en la que docentes y directivos presentaron al público las seis carreras gratuitas que se dictan, con nivel de grado y validez nacional.

Durante toda la mañana y parte de la tarde, la institución recibió a alumnos de distintas escuelas de la capital, al igual que público en general interesado en las carreras que ofrece la casa de estudios. Estas son los profesorados en Historia, Ciencias Políticas, Inglés, Lengua y Literatura, Geografía y Educación Primaria.

Cada carrera tenía su stand, donde docentes y alumnos avanzados precisaron a los estudiantes sobre los planes de estudio, los alcances de los profesorados y otros detalles para atraer a los posibles ingresantes. En el stand del profesorado de Historia había, por ejemplo, unos fusiles de principios de siglo XXI; mientras que en el de Lengua y Literatura se desplegaron obras de diversos autores como Julio Cortázar.

“Ha superado ampliamente nuestras expectativas. Organizamos un montón de actividades y talleres y tuvimos que replicar y multiplicar las acciones que hemos organizado porque realmente ha sido muy exitosa la jornada”, apuntó la directora de Extensión del IFDC, Cecilia Arellano.

Tratamos de acompañar a los alumnos en toda su trayectoria estudiantil, apuntando a una enseñanza personalizada (Cecilia Arellano- directora de Extensión del IFDC San Luis)

“Son carreras dinámicas porque son de cuatro años, tienen un gran acompañamiento de parte de nuestros docentes, que tienen una alta calidad académica, y lo más importante es que tratamos de acompañar a los alumnos en toda su trayectoria estudiantil, apuntando a una enseñanza lo más personalizada posible. Son carreras gratuitas y tienen una gran salida laboral”, remarcó la directora. Actualmente cursan cerca de 2.000 alumnos.

“Apostamos plenamente a la educación. Creo que todos los que estamos acá y somos docentes creemos que el mundo puede ser mejor a través de la educación y que no es un pensamiento utópico, sino que es la forma de enseñar a pensar, de generar ciudadanos que sean reflexivos, críticos, que están dispuestos a trabajar por el futuro que es de todos”, reflexionó Arellano, en un escenario electoral en el que la educación pública se puso en el medio del debate.

Las inscripciones abrirán a partir del 15 de octubre. Entre la documentación solicitada está el certificado analítico, el DNI, además de una preinscripción online. Arellano recomendó estar atento a la página web de la institución, ifdcsl.edu.ar, y sus redes sociales: @ifdc_sl en Instagram e Ifdc San Luis en Facebook.

Intercambio. Alumnos de escuelas secundarias consultaron a docentes sobre los contenidos de las carreras. Foto: Héctor Portela.

Sobre las carreras

El Diario habló con docentes para saber más de los profesorados. La pregunta en común fue por qué elegir la enseñanza y por qué la importancia de continuar el camino de las artes y ciencias como lo son la Historia, la Lengua y la Literatura en el siglo XXI.

“La idea es que se formen como profesores de Lengua y Literatura y que puedan enseñar a otros chicos y generarles el gusto por nuestra literatura y de otros lugares”, dijo Ana Marín, profesora de Lingüística, quien indicó que durante la carrera hay distintas materias enfocadas en la literatura, la lingüística y la gramática.

“Es una pregunta muy personal, pero creo que hoy en día la gente lee muchísimo, cuando lee mensajes, con el teléfono; quizás no leen libros o si los leen lo hacen en la computadora. El nivel de alfabetización no es menor. Lo que tenemos que lograr como profes es hacer ese trasvase para que no haya una diferencia entre un libro y lo que tenés en tu teléfono, porque lo importante es que las ideas lleguen”, apuntó.

En el stand del profesorado de Historia podían verse réplicas de columnas que asemejaban a la arquitectura griega, entre otros objetos para llamar la atención de los posibles alumnos.

Mariano Suárez, profesor de la carrera de Historia, detalló que la currícula se divide en práctica docente, formación general referida a la pedagogía y campo disciplinar, que son las materias específicas de la carrera. Aquí se imparte desde historia mundial, antigua a medieval, pasando a americana, argentina, regional y de San Luis. “Vamos de un marco espacial y temporal de lo más amplio a lo más concreto, de lo más lejano en el tiempo a lo más cercano”, remarcó.

“En general todas las sociedades evocan su pasado y la historia viene a darle un marco científico. Te da una serie de herramientas y de elementos para pensar la realidad y para intervenir en la actualidad, que tienen que ver con sucesos del pasado. Sin conocer el pasado, la historia reciente y de dónde venimos es difícil definir un proyecto de presente y de futuro”, argumentó Suárez sobre la importancia de la ciencia social.

“Hay una indecisión por parte de ellos de que seguir estudiando, pero a diferencia de otros años, tienen muchas ganas de hacer algo. No saben qué, pero saben que algo quieren hacer, saben que tienen que estudiar para tener un futuro mejor”, apuntó la docente Laura Sfreddo, egresada del IFDC, que acompañó a sus alumnos de quinto y sexto año del secundario de la Escuela Nº 4 "Julio T. Zabala", en la jornada.

Ariel Ochoa, de quinto, ya tenía definido estudiar Historia una vez que concluya el secundario. “No es lo mismo aprender de tu país que aprender de todo el mundo, y me gustaría profundizar en algo mayor. Me dijeron sobre las inscripciones y los temas que imparten. Voy a estudiar desde antes, para cuando terminé el próximo año, inscribirme”, aseguró con entusiasmo.