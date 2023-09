“Me encanta el campo, hago engorde y tengo un feedlot”

Nicolás Pino preside la Sociedad Rural Argentina (SRA), es productor agropecuario y comercializa carne. Tres aspectos que confirman su interés por que al campo le vaya bien. Aseguró que estuvo en San Luis en diferentes ocasiones, pero siempre en calidad de turista. “Sé que es una hermosa provincia que se destaca netamente en la producción ganadera”, dijo.

Nació en Buenos Aires hace 59 años, desde entonces conoce cada detalle del trabajo que realiza un productor ganadero, conocimiento que heredó de sus abuelos. Unos años más tarde obtuvo el título de Técnico en Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina.

Hace un par de semanas estuvo en Córdoba, en un Foro de Comunicación Agropecuaria, compartió panel junto a Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) y vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), a Javier Rotondo, médico veterinario y presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Luis Dall´Aglio, director de la consultora en investigación de mercado y opinión pública Delfos, y a través de la pantalla estuvo Jorge Giacobbe, un analista político de Buenos Aires, consultor en opinión pública, conferencista y columnista periodístico.

En la provincia vecina el clima fue propicio para acercarse a Pino para conversar un rato y para hacerle algunas preguntas sobre la realidad del sector. Con actitud amable concedió notas a los colegas de medios radiales y televisivos. La revista El Campo habló en exclusiva con el destacado productor y gremialista, que está casado y tiene dos hijas: “A la más chica, que tiene 13, le encanta acompañarme al campo”, aseguró.

Panelista. Durante el encuentro de Comunicación Agropecuaria en Córdoba.

–¿Cómo ves la producción agropecuaria en San Luis?

—Sé que tiene un potencial enorme, que es una provincia que en ganadería te dan muchas ganas de ir a trabajar. Tiene sus inconvenientes como el clima, que a veces juega malas pasadas, como la helada de febrero, que fue un fenómeno atípico para todo el centro del país. Tampoco escapa a la realidad que atraviesa hoy la nación, considero que se necesitan gobiernos que generen confianza para que los productores puedan invertir, porque todo lo que hacemos nosotros es a largo plazo y no podemos estar cambiando permanentemente de un lado a otro. Pero no es el caso de San Luis, que tiene un potencial de desarrollo enorme, con mucha gente invirtiendo allá en la provincia. Si de golpe te cierran la exportación de carne, frena automáticamente toda la posibilidad. Por eso decimos que hay que mirar para adelante, pero no desde una perspectiva a corto plazo, sino miremos a la Argentina veinte años. Después te toca la seca, y después en febrero la helada, y después los incendios, que ahora nos tienen a mal traer a todos. Entonces no es que el productor sea quejoso, o capaz que un poquito sí. Pero a veces las cosas son realmente difíciles en el campo.

–¿Qué cambios considerás que hay que hacer?

—Para mí primero hay que hacer un cambio de perspectiva, de cómo se ve, no hablo más del interior. No me interesa hablar de interior. Somos todos parte de Argentina y el campo está en todos lados, los productores estamos en todos lados, formamos parte de la sociedad, no somos extraterrestres. Convivimos con todo lo que hace cualquier ciudadano. Entonces en eso hay que hacer mucho hincapié. Vivimos, compartimos, sufrimos, producimos y estamos felices en Argentina. Necesitamos hacer lo que queremos hacer, que es producir más y mejor, entonces para eso le decimos a la política que haga lo que tiene que hacer porque si no siempre es lo mismo. El Gobierno parece el socio que nunca te viene a preguntar cómo te fue o si estás bien, sino que viene a decirte dame la mía que me la tengo que llevar.

–¿Cómo te parece que inicia ese camino?

—Humildemente siempre digo que lo que menos se tiene que cortar es el diálogo. Si vos no dialogás no vas a ningún lado. Te sentís frustrado porque decís bueno, charlar, conversar y no lográs objetivos, pero hay que cambiar el eje del país. Los últimos ochenta años de la Argentina fueron concentración alrededor de grandes ciudades, con gente angustiada que se venía de otras provincias. O sea, alrededor de Buenos Aires, del gran Córdoba, el gran Rosario buscando una oportunidad y en Argentina cerrándonos cada vez más en torno a esas ciudades cuando dejamos que ese campo productivo, sector productivo, no importa si es ni en qué provincia, hay mucho potencial y es el desafío de los chicos estudiantes. Hay que lograr una revolución demográfica de vuelta en la Argentina de la mano de la producción. Somos un país riquísimo, podemos producir de todo en muchísimos lugares. Démosle a la gente la posibilidad de que eso suceda.

Descanso. Distendido y de buen humor, Pino posó frente al auditorio de la Facultad de Ciencias Agronómicas de Córdoba.

–¿Considerás que hay una brecha entre el campo y la ciudad?

—A los chicos hay que explicarles que la leche no sale de la heladera, sino que hay un enorme trabajo y sacrificio detrás. El campo, la producción, el tambo, la carne generan otra cosa que es muy importante y que se está perdiendo que es el arraigo. El campo es generador de trabajo y arraigo. Entonces el Estado tiene que darles la posibilidad a los argentinos de que podamos salir, ir a trabajar al campo y no tener necesidades, no puede ser que no tengamos caminos en el mundo de hoy, que una familia se instale en cualquier lugar de la gran Argentina y no tengan acceso a internet, a caminos en buen estado, a educación y a muchas otras cosas genera brechas de todo tipo.

–¿Por qué pensás que la mano de obra en la ruralidad es escasa?

—A veces suman a esas brechas un plan social, que es una oportunidad realmente buena, pero hay que saber identificar y generar futuro con ellos, un buen Estado, un buen gobierno, tiene que generar oportunidades y posibilidades fuera de lo que son los conurbanos y generar ese trabajo que tanta falta hace. Son miles de hectáreas de posible campo productivo que hoy tenemos vacío, así también se produce el desarraigo.

Su gestión apunta al mercado exportador para potenciar la producción del campo como soporte para generar nuevos lazos comerciales.

–¿Te gusta el campo?

—Mi vida es el campo, me dedico netamente a la ganadería. Alquilo dos campos, no tengo campo propio. Uno en Gualeguaychú, en Entre Ríos, que ahí tengo un feedlot y tengo una cabaña de raza Angus. El otro está en General Alvear en la provincia de Buenos Aires y ahí trabajo en la etapa de engorde. También comercializo, hace más de treinta años hago faena, vendo carne. Hago todo alrededor de las vacas. Me encanta el campo. Mi abuela era una vieja cabañera de Angus en la localidad bonaerense de Daireaux, en los años 50 y 60. Era una cabaña muy buena que se destacó en algunas exposiciones, pero como toda familia grande, la cosa se fue dispersando. Yo creo que esta veta mía y mi pasión por el Angus viene de este lado. Si hubiera tenido que elegir otra actividad en mi vida, podría haber sido tenista, pero no me dieron las condiciones físicas (bromeó el gremialista).

“El productor es el villano”

Al subir al escenario del Foro de Comunicación Agropecuaria, el periodista de Río Cuarto, Germán Tinari, quien forma parte del Círculo de Periodistas Agropecuarios (Cipag), le hizo apenas tres preguntas.

–¿Cuál es el desafío de la SRA en una comunicación con la sociedad?

—Desde que nos toca estar con la comisión directiva de la sociedad y con algunos amigos que me han acompañado en estos años, quiero aclarar que no somos ningunos héroes, somos una clase laburante más como cualquiera. Como el tachero que se levanta a las cuatro de la mañana o el señor que reparte el diario, que también son madrugadores. Tenemos un diferencial con otras actividades que dependemos de cosas que no podemos manejar como es el clima. Esa es la variable con la cual nosotros convivimos, pero no podemos prácticamente hacer nada. Entonces contra el clima o con el clima estamos acostumbrados a convivir, pero no con los problemas que nos genera la política o cierta política berreta como decimos nosotros que lo único que hace es ver dónde puede “rascar más de la olla” de ese sector; bueno, es ahí donde empiezan los problemas.

El gremialista. Nicolás Pino se recibió de Técnico en Producción Agropecuaria.

–¿A qué te referís con el término “política berreta”?

—Todos los gobiernos, salvo alguna excepción, de los últimos veinte años con el sector agropecuario han sido una política berreta, es permanentemente gobernar en base a buscar un enemigo y el campo, por algunas partes de la sociedad, está visto como el que siempre se queja, “el villano” de la película, pero la realidad de los que conocemos un poco es que estamos lejos de eso. Nos consideramos un laburante más y, de hecho, alguna encuesta que yo vi o algún análisis afirma que la sociedad ve al campo, a la actividad campo, a la actividad agropecuaria, muy bien, pero no ve tan bien al productor agropecuario. Castiga un poco más la figura de los productores, pero a la actividad en sí se la ve muy bien. También a nosotros han estado durante muchísimo tiempo tildándonos, ¿qué hacemos en el campo? Andamos a caballo, comemos asado. Esto es cierto como pasa en todos lados, en algunos lados en vez de andar a caballo andan en bici o salen a correr, pero quiero decir que también hay una parte de la cultura que nos identifica con eso. Asadito, linda vida, también si nos vamos más atrás el perfil era de pendenciero, peleador. En la época ya de Martín Fierro, si querés, era el guapo. Pero bueno, todo ha ido cambiando porque ha cambiado también la actividad. Hoy vos recorrés cualquier lugar y qué imagen tenés del productor agropecuario. Quizá no tanto cómo nos gusta andar de bombacha y bota, sino cómo lo ves en una estación de servicio un tipo joven con una laptop mirando cómo están los cultivos o cómo va a estar el clima hacia adelante.

–Entonces, ¿cambió esa imagen?

—El campo se ha tecnificado y mucho. Creo que parte por la curiosidad y por cómo fue evolucionando el sector en sí y también porque los productores hemos ido mutando por una cuestión quizá hasta de familia, nos hemos ido orientando cada vez como trabajando hacia una unidad económica más chica, que no requiere más tecnología, intensificarse más. Hemos ido teniendo esa mutación. El problema es cómo comunicamos a cierta parte de la sociedad que no somos ningunos héroes, ni que a ninguno nos importa muy poco todo, que nosotros sí trabajamos hacia adentro. Tenemos que dar ese vuelco y creo que desde La Rural y desde las entidades todos estamos trabajando bajo esa línea.

La línea de trabajo de la SRA

Al postularse para presidente de la SRA bajo el Movimiento Compromiso Federal, Nicolás Pino presentó un programa con cinco ejes principales, todos enfocados a mejorar el trabajo dentro de la institución: Gremial, Socios, Mercados, Tecnología y Comunidad.

Desde sus inicios se caracteriza por impulsar un espacio interdisciplinario para maximizar la productividad del campo. En este sentido, promueve el uso de la tecnología en el sector.

Otra de las líneas de su gestión apunta al mercado exportador para potenciar la producción del campo como soporte para generar nuevos lazos comerciales. Además, busca iniciar tratativas y negociaciones para mejorar la logística vial, ferroviaria y fluvial y que sea prioridad nacional, impulsar la marca PAÍS y marca SRA trabajando de manera conjunta con asociaciones de criadores y potenciar las iniciativas productivas que preserven el medio ambiente.