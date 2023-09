Más de 100 artesanos y feriantes puntanos coparon la plaza Pringles

En una tarde ideal y con una gran convocatoria, este sábado se desarrolló una nueva edición de la Feria "Emprendedores en Acción", que lleva adelante la Municipalidad de San Luis. Esta vez, la plaza Pringles recibió más de cien feriantes y artesanos que ofrecieron una gran variedad de artículos, desde las 9 de la mañana. Según señaló la directora de Turismo, Celeste Arrieta, es la primera vez que hubo una gran cantidad de personas. En simultáneo, en el Paseo del Padre, el Ministerio de Salud de la Provincia realizó testeos gratuitos de VIH/hepatitis y un grupo de artistas dio una demostración de danza. No faltaron propuestas y actividades.

“Esta feria es mucho más variada que las demás porque se permite la reventa. Pero desde temprano se notó que la jornada iba a tener una gran concurrencia porque además de los feriantes, hubo muchísimos turistas en la ciudad que aprovecharon la ocasión para comprar”, contó la funcionaria, quien además remarcó el cálido ambiente y el compañerismo que se vivió durante todo el día.

Este encuentro en particular, se caracteriza por la amplia variedad de ofertas que van desde juguetes hasta productos artesanales hechos en casa. Muchos tienen un emprendimiento familiar, y ese es el caso de Nicolás Brenni, que junto a su esposa, Laura Acosta, realizan comidas veganas.

“Es la primera vez que participamos de una feria de este tipo. Este emprendimiento es de mi esposa, ella es vegana hace más de diez años y como nunca encontraba este tipo de comidas, comenzó a hacerlas; es chef profesional. Como vio que le iba bien, comenzó a comercializarlas. En este caso, yo soy el que las vende”, mencionó Brenni con entusiasmo.

En esa misma línea, Leila Meirovick comenzó un emprendimiento de velas aromáticas, difusores y jabones caseros hace tres meses. Por segunda vez, logró hacer conocidos sus artículos, que los comercializaba a través de las redes sociales.

“La verdad que esto es muy lindo, me alegra mucho poder compartir con la gente porque no es lo mismo vender por Instagram que acá. Me voy contenta, además el clima nos acompañó”, aseguró.

Luego del mediodía, el corazón del microcentro puntano se colmó de compradores, amistades y familias. Daniela Dagos y Sol Godoy tomaron de excusa la feria para disfrutar la tarde en la plaza. “Hace mucho que no venía y veo que cada vez son más las personas que vienen a vender. Lo bueno es que pasás y hay mucha variedad para elegir, yo en particular aprovecho para comprar, pero me controlo porque me considero una compradora compulsiva”, remarcó Dagos entre risas.

Gisel Mendez, junto a sus amigas Carola y Rocío, se ubicó en una esquina de la plaza para vender panes rellenos, bizcochuelos y budines caseros. Según indicaron, son un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis que decidieron emprender para solventar sus gastos.

“Somos de distintas provincias y vinimos a estudiar. Además de pasar la tarde, vendemos nuestras cosas caseras para recaudar plata. Se nos ocurrió esta idea porque sabemos que hacen ferias y la gente viene a vender, entonces quisimos probar suerte”, dijo Mendez.

La jornada cerró con un sabor totalmente dulce y a la espera de un próximo encuentro multitudinario.