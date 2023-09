Perczyk visitó la provincia y defendió la educación pública

Convicción. Perczyk (centro) dijo que el sistema de vouchers de Milei es "inviable" y no respeta la Constitución. Fotos: Prensa UNSL

Ante 70 rectores de todo el país, ayer en La Punta, se desarrolló el 90° plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esa cita fue encabezada por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, quien valoró y defendió la educación pública y gratuita en todos sus niveles y criticó con dureza el sistema de vouchers que roza el arancelamiento que propone el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei.

El encuentro se realizó en el Hotel Arenas de La Punta hasta donde llegaron rectores y otras autoridades de diversas universidades. Mientras que aquellos que no pudieron venir hasta San Luis, siguieron las charlas conectados a la transmisión vía streaming.

Durante la cita se debatieron aspectos vinculados al Presupuesto 2024 y también a las políticas a implementar para que los alumnos mejoren sus rendimientos académicos, la evolución de la certificación de sus estudios, la virtualización de la educación universitaria, las ofertas académicas y la resignificación de las horas académicas.

Así lo adelantaron en una conferencia de prensa el presidente del CIN, Carlos Greco, junto al secretario de políticas universitarias de la Nación, Oscar Alpa, ante el ministro Perczyk y el rector anfitrión y vicepresidente del CIN, Víctor Moriñigo.

El plenario del CIN dijo que la educación debe ser política de Estado y no de mercado.

"Las universidades no son un negocio. ¿Cuál es el negocio de becar a más de un millón de pibes? ¿Cuál es el negocio en el que un pibe, que es el primero de la familia en llegar a la universidad, pueda hacer una carrera binacional con Alemania? No hay negocio. Es la inversión para construir una sociedad que sea más justa y más federal. Hay que entender que Argentina no es un país que tiene provincias, sino que somos provincias que hicimos un país", remarcó Perczyk.

"Hay varias discusiones sobre esa propuesta de los vouchers. Pero no se discute que en la Constitución Nacional, en su artículo 75, remarca la gratuidad de la educación pública en todo el país. La educación no es un negocio, no hay que privatizarla a través de esos vouchers. Si se emprende ese camino, que es inviable, entonces escuelas y universidades dejan de serlo para convertirse en comercios o empresas. Y los estudiantes dejan de ser estudiantes y pasan a ser clientes", afirmó el ministro.

"En Argentina, un país enorme, se da esta discusión. ¿Cómo podés convertir en rentable a la educación si no todos los lugares son iguales? Hay ciudades con miles de alumnos y otras con menos habitantes y menor cifra de estudiantes. ¿Cómo resolvés esa diferencia? Es allí cuando se produce la desigualdad social, porque las escuelas con pocos alumnos, entonces, ¿no serían rentables? Esto no es un comercio, Argentina es un país cuya Constitución, desde hace muchos años, indica que la educación debe ser pública y gratuita", destacó Perczyk.

Redacción/MGE