Mientras las "pibitas" están a la deriva, la Liga apunta al martes

Los dirigentes de la casa del fútbol de San Luis se reunieron este jueves con los presidentes de los clubes de Primera A y Primera B de la Liga Sanluiseña para contarles el detalle de lo sucedido desde el 29 de diciembre hasta el presente, con la intervención del Estado provincial a San Luis Fútbol Club, que llevó a la suspensión de la Liga Sanluiseña "hasta tanto cese la intervención" —según precisa la AFA—, con actividad paralizada para todos sus clubes adheridos, entre los cuales Juventud y Estudiantes ven comprometida su presencia en el Federal A, que comenzará el 17 de marzo, "y ni podrán concurrir a la reunión del 18 de enero, donde se realizará el sorteo del campeonato", avisó Daniel Miranda, presidente de la Liga.

A las 19:45 un grupo de 16 futbolistas de las divisiones menores de San Luis FC, acompañadas por algunos padres y de la entrenadora Nora Ledesma, se manifestaron en la vereda que está frente a la sede de la Liga, en Bolívar 935, al grito de "afuera interventores".

El presidente Miranda, la vicepresidenta Laura Sánchez (también integrante del Consejo Federal de AFA y momentáneamente suspendida de sus funciones a nivel nacional) y el representante del fútbol infantil Ariel Duvara, a las 20:03 iniciaron la reunión comentándoles a los presidentes y delegados la situación en la que se encuentra la Liga, resumida en una sentencia: "Nosotros no podemos hacer nada, es un tema político que deben solucionar el gobierno provincial y la AFA", esgrimió Miranda.

Después, los dirigentes de la casa del fútbol recibieron a las futbolistas en la sala de reuniones y les dieron las explicaciones de la sanción que recibió la Liga.

Miranda se comprometió a interceder ante los interventores, ya que las jugadoras fueron precisas y coincidieron: "Hablaron con las de Primera, pero con nosotras, las de inferiores, nadie se acercó a decirnos nada. Como que para ellos no existimos". Este año en AFA competirán, además de 1ª, las Sub 14, Sub 16 y Sub 19.

"La Liga está suspendida, de modo que no se puede realizar ningún tipo de votación sobre ningún tema; y como San Luis FC está intervenido tampoco es que la presidenta puede presentar la renuncia. Lo primero es levantar la intervención", indicó "Pela" Miranda.

Ya desde las 19:30 habían comenzado a reunirse directivos de los diferentes clubes. Los de Primera B, si en algún momento se planteaba alguna votación sobre el futuro de San Luis FC,

coincidían en "no votar en contra de la desafiliación" del equipo de fútbol femenino que debería competir en Copa Federal desde el 31 de enero, ante Boca, y que a partir de marzo tendría que jugar en la elite.

El martes Pablo Toviggino, presidente del comité ejecutivo del Consejo Federal de AFA, recibirá a los representantes del Estado provincial. Será el primer paso para encontrar una solución, siempre que se levante la intervención.