Programa Mosca de los Frutos: son más de 100 los despidos

La Mosca de los Frutos es una de las plagas que genera grandes pérdidas económicas en la producción frutihortícola de todo el país. Durante el gobierno que finalizó el 10 de diciembre se desarrollaron políticas orientadas a combatir la proliferación de este insecto. La actual gestión, de Claudio Poggi, tiró por la borda uno de los planes que lleva 15 años procurando la sanidad en producciones de gran magnitud y a escala hogareña. El 11 de diciembre despidieron a más de 100 trabajadores que se desempeñaban en diferentes áreas; jefes de brigada, administrativos, brigadistas de preparado de mochilas, personal de viveros y técnicos, entre otros.

“El nuevo jefe se llama Daniel, y obviamente fue enviado por el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto. De todas maneras, decidieron notificarnos a través de un correo electrónico sobre la suspensión temporal de los servicios, claro que somos todos monotributistas”, expresó apenado y angustiado Ramón, quien no quiso brindar su apellido por miedo a represalias.

El trabajador continuó: “Fuimos acusados de funcionar como aguantadero de funcionarios del gobierno anterior, siento que esto es una persecución. Nos pidieron los datos en reiteradas ocasiones, nos pidieron inventarios de toda índole, al área a la que pertenecemos, y la antigüedad de cada uno”.

El correo llegó el 29 de diciembre, “avisándonos de manera totalmente informal que ese fue el último día de servicio, que ya no teníamos que volver a presentarnos en nuestros puestos de trabajo. Pidieron que esperemos un llamado en el que nos dirían en qué sector nos iban a reubicar o no”, contó Ramón, y agregó: “De los 100 empleados que éramos, solo llamaron a 10. No hay un motivo específico. Lo único que notamos es que nos sacaron porque estábamos trabajando durante el gobierno anterior”.

Desilusionado opinó que “hablaban de la crisis económica, remarcaron mucho el tema de que supuestamente falta plata, pero estas eran fuentes de trabajos genuinas. Con esa excusa dijeron que no van a necesitar más nuestros servicios”.

Para Ramón quienes van a sufrir las bajas en cantidad del personal “son los pequeños productores, los que tienen frutales domiciliarios, que son los beneficiarios que estaban inscriptos y a los que visitábamos para sanear los árboles”, indicó.

Asimismo, opinó que quienes pierden son las economías familiares, “tanto las que consumían esos productos como los que aprovechaban a comercializarlos realizando un aporte de dinero al hogar. Además tener la provincia con estatus libre de la mosca de los frutos es un beneficio para todos los productores, los grandes, los pequeños y los medianos”.

Otro aspecto importante que es necesario destacar para el brigadista es que una gran cantidad de excedente de esa producción estaba destinada a comedores de toda la provincia. “Se les podía repartir a los chicos que no tenían la oportunidad de comer frutas a diario”, explicó.

“En toda la provincia son en total cinco dependencias. Finalmente de los 10 o 15 empleados que tenía cada zona de la provincia, ahora quedaron con 2 o 3 brigadistas. Antes visitábamos cien hogares por día, ahora van a visitar con mucha suerte cerca de diez”, aseveró el trabajador.

Ramón también explicó que muchos de sus compañeros que trabajaban en el programa se ocupan de darles de comer a sus familias, “ahora tienen una gran incertidumbre sobre qué van a hacer. La economía del país está muy mal y hay muchas empresas que no están tomando gente. La única respuesta que nos dieron fue que no hay lugar, no hay plata, vuelvan a sus casas y se les avisará o se les notificará si va a haber lugar o no”, repitió las crudas palabras que resuenan en su mente.

La gravedad de esta falta de información también reside en que les deben los días trabajados. “A muchos de mis compañeros no les han pagado los días laborales. Del total de los empleados han abonado aproximadamente un 30 o 40%”, explicó y aseguró que “solamente soy Ramón. Por una cuestión de que tengo miedo de que si leen mi nombre no me llamen más, y tengo tanta incertidumbre que no sé si tengo la oportunidad de que me llamen. Estamos muy dolidos, la gente contaba con ese dinero. No sabemos qué vamos a hacer, ¿quién puede vivir ahora solamente con una changuita?”.

