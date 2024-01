La cultura no es una prioridad en la agenda del Gobierno

A poco más de un mes de iniciada su gestión, el gobernador Claudio Poggi brindó su primera conferencia de prensa en la ciudad donde ratificó que el Set de Cine San Luis se convertirá en un cuartel de Gendarmería y justificó su decisión con que “hoy la prioridad no es hacer películas de cine”.

Las declaraciones del mandatario fueron realizadas durante la visita por las instalaciones del futuro Centro del Programa Provincial de Adicciones, ubicado en avenida Lafinur entre Junín y Pedernera, edificio que fue concebido y promocionado como el Nuevo Centro Médico de Dosep. La actividad fue el cierre de una serie de recorridos a edificios de salud, como el Hospital Central "Ramón Carrillo" y el Hospital del Norte.

Poggi desconoce cuáles fueron los trabajos que se realizaron en el Set de Cine San Luis. “Hace quince años que no se usa, no sé si alguna vez se usó para una película, no creo. Será un Set de Gendarmería. Lo vamos a afectar entonces a un rol más necesario en este momento, que es la Gendarmería, que nos va a ayudar a luchar contra el narcotráfico”, explicó.

Hace algunos meses, en la localidad de La Carolina estaba en proceso la filmación de una película, y sin ir más lejos, en el 2022 se había formalizado el proyecto (firmado por el entonces gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá y el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández) para el traslado de la Cinemateca Nacional a las instalaciones de San Luis Cine, que implicaba “la intervención en el predio y en el edificio existente del Set de Cine de San Luis". El acuerdo consistía en la refuncionalización de los espacios existentes y la creación del Museo Nacional del Cine, a instalarse en un edificio nuevo anexo a construir (refuncionalización 2.700 m2 y construcción de 1.200 m2).

Ante el descontento de los artistas por su decisión de cerrar el Set de Cine, El Diario de la República insistió en saber si había otra solución antes que cerrarlo y Poggi reiteró que no lo “considera como prioridad”. “Yo quiero poner a Gendarmería, porque el segundo problema más importante que tiene la provincia no es que no se hacen películas de cine, es que nos roban, que está el narco. Ese es el principal problema. Entonces uno tiene que priorizar y decidir prioridades. Hoy, lamentablemente, no es prioridad hacer películas de cine en San Luis, la prioridad es la seguridad de nuestra gente”, dijo.