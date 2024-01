Despidieron sin previo aviso a 13 trabajadores en La Pedrera

Este fin de semana trajo angustia y desconcierto a trece trabajadores de La Pedrera. El sábado recibieron la carta documento que les informó que ya no trabajan más en el lugar donde se desempeñaban desde hace casi siete años. Lo que agrava más la situación es que las y los damnificados, quienes en su mayoría son jefas y jefes de hogar, no recibieron ningún aviso previo por parte de la actual gestión que lidera la martillera pública Fernanda Sosa.

Los ahora exempleados habían pasado a depender de la Secretaría de Deportes; el tiempo anterior lo cumplieron bajo la administración de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem). Todos contaban con el recibo de sueldo correspondiente.

Uno de los afectados, quien pidió no publicar su nombre para salvaguardarse de posibles represalias, contó que desde que asumió la nueva gestión se generó un clima laboral tenso. "Entraron con la postura de que el que no hace las cosas bien se va, algo que molestó, porque siempre trabajamos bien y cumplimos todas las necesidades que demandaba el parque. La mayoría de nosotros entrábamos a las 6 de la mañana y estábamos hasta las 3 de la tarde, y si teníamos que volver a las 10 de la noche lo hacíamos, estábamos full time", afirmó.

La persona añadió que las actuales autoridades les decían que no los malinterpreten, que no iban a echar a nadie, pero el mensaje de que “si no hacían lo correcto se iban” lo volvían a repetir.

Una de las despedidas dijo que circulaba una lista con nombres desde el inicio de la gestión.

"Ellos ingresaron el 11 de diciembre. Al poquito tiempo, nos enteramos de que tenían una lista con ciertos nombres, que ahora resulta que somos todas las personas a las que nos echaron. Tenemos bronca, sentimos impotencia, porque esa lista la actual directora se la mostró a algunos, no a los que estábamos. Se había generado chusmerío, venía uno y te decía una cosa, otro te decía otra. Esto funcionaba como una especie de manipulación", sostuvo la víctima.

La carta documento que recibieron los despedidos.

Los trece exempleados se enteraron el sábado a través del telegrama que les fue enviado a sus domicilios a través de la empresa OCA. Ahora, esperan que no haya irregularidades con el pago de la indemnización y liquidación final que les corresponde.

"Esta gestión necesita meter a su gente. No solo está pasando en La Pedrera, sino también en otros organismos. Esperamos que todo se arregle como corresponde y que, llegado el momento, no tengamos una sorpresa", expresó la damnificada que cumplía funciones en el parque.

Los trabajadores que despidieron formaron parte desde el momento cero de la institución. Acompañaron el crecimiento del predio, incluso mientras se terminaba de construir. Para ellos, el panorama es desconcertante, ya que en medio de una crisis económica nacional con aumentos de precios perdieron su fuente laboral.

Redacción/MGE