Lo atacaron, perdió un ojo y su familia pide una pena ejemplar

La noticia de la detención de Marcos Herrera tras pasar 19 meses prófugo le llevó algo de tranquilidad a la familia de A.D., el adolescente que fue atacado por el imputado y terminó con secuelas graves, como la pérdida de un ojo y de todas sus piezas dentales. Una de sus tías, Cintia Arriola, dialogó con El Diario de la República, destacó el trabajo del fiscal Esteban Roche y dijo que esperan “una pena ejemplar para el tipo que se fugó después de arruinarle la vida a un chico de 15 años”.

Herrera fue capturado el 28 de diciembre en la frontera con Brasil cuando reingresaba a Argentina. El hombre de 33 años fue procesado por “Homicidio simple en grado de tentativa” y “Lesiones leves” por el ataque a Nicolás, un hermano del menor, y enviado cuatro meses a la prisión por el juez Juan Manuel Montiveros Chada el 7 de enero de este año.

“Hace pocos días mi sobrino cumplió años y lo festejamos en familia. Después de pedir los deseos me miró y me dijo llorando: ‘Tía el deseo que pedí el año pasado se cumplió, lo capturaron al que me hizo esto’”, relató Cintia, y destacó la labor de Roche: “El fiscal se sentó frente a la familia y nos dijo que lo iban a atrapar y cumplió”.

La detención de su agresor fue la única buena noticia que el adolescente, quien hoy tiene 17 años, recibió desde mayo de 2022, cuando fue atacado. Es que desde ese día vivió un derrotero que lo alejó de sus estudios, de sus amigos e incluso le sacó las ganas de salir de su casa. “Mi sobrino tuvo que dejar la escuela. Su maestra y unos compañeritos fueron a su casa y lo convencieron para que vuelva, pero solo pudo ir dos días. Fue un golpe muy grande para su autoestima, ni siquiera puede trabajar en mi local de la vergüenza que tiene”, dijo su tía a modo de ejemplo.

La víctima tenía 15 años al momento del ataque. Además de un ojo, perdió casi todos los dientes.

Ahora, la familia de A.D. tiene la certeza de que el agresor estará 4 meses tras las rejas, pero apuntan a que sea condenado con la mayor cantidad de años posible por el delito que se le imputa. “En el tiempo que mi sobrino tuvo que dejar todo el agresor estuvo viviendo en Brasil, subiendo fotos a sus redes, viviendo una vida plena. Eso también nos hacía mucho mal. Ahora queremos que pague por el ataque y por haberse escapado”.

Al principio de la investigación surgió la hipótesis de que Herrera tenía problemas con la familia del menor a raíz de una disputa por la muerte de una mascota, pero Arriola negó esa versión. “Se dijo que mi sobrino había matado a un gato, pero eso no es cierto. Es cierto que había problemas, pero eran situaciones normales de vecinos: por la música alta y cuestiones domésticas”, explicó.

Además, la tía del menor mencionó que el día del ataque su sobrino no tiró piedras ni atacó a Herrera. “Él salió de su casa y le pegó con un tubo de gas tres veces en la cara”, dijo. La defensa del acusado, Esteban Bustos, mencionó que su cliente había dicho que en realidad le pegó con una piedra, pero la fiscalía y la familia de la víctima sostienen que fue con un tubo de gas.

“El tubo está secuestrado en la causa y en el teléfono del atacante encontraron un mensaje pidiéndole a una vecina que diga que había usado una piedra y no el tubo de gas”, le dijo Arriola a El Diario.

Ahora solo resta que la investigación avance y que el Ministerio Público Fiscal pida la elevación de la causa a juicio. Los familiares quieren que el acusado llegue al juicio en prisión. “Vamos a pedir que se renueve la preventiva si la causa no va a juicio antes de abril”.