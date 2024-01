Precios por las nubes: el papel higiénico subió más del doble

La higiene personal corre riesgo. Los aumentos impactan en todos los artículos y hasta el papel higiénico es un producto casi inalcanzable. En este último mes aumentó entre un 100% y un 200% su valor. Ante ello, los consumidores buscan marcas, comparan precios, pero llevan lo más barato y hasta por unidad.

Si bien la higiene personal no forma parte de los medidores del IPC (Índice del Precio al Consumidor), cada uno de los productos es indispensable.

El Diario de la República realizó un relevamiento de los precios por las grandes cadenas de supermercados y algunos comercios de barrio. Los costos varían dependiendo de la marca que se busca, de la cantidad de metros y de la calidad del producto.

En la cadena de supermercados VEA (nacional) el más económico es el Family & Care x4 de 30 metros que tiene un valor de 2.700 pesos. El Higienol x4 de 30 metros cuesta 3.100 pesos y el Elite x4 de 30 metros, $3.400. Los de 80 metros cuestan 4.400 pesos (Family & Care) y $5.245, el Higienol.

En la cadena puntana de supermercados, el más económico es Felpita X4 de 30 metros, cuesta $1.300. El Campanita x4 de 30 metros sale 1.829 pesos; el Sanidad x6 de 20 metros se consigue en 2.459 pesos; el Higienol de 80 metros x4 rollos, 5.495 pesos, el Primer Precio de 4 rollos x 80 metros sale 3.389 pesos; Elite x4 rollos (30 metros) cuesta 3.975 pesos. La unidad sale 509 pesos.

El bolsón de 30 rollos de 80 metros cuesta casi 20 mil pesos, el de 30 metros supera los 11 mil.

En algunos comercios los precios coinciden con las grandes cadenas, pero en otros varían. En un almacén por la calle Mitre entre Bolívar y Caseros, Sebastián Sosa, el propietario aseguró que: "Los precios aumentaron muchísimo. Yo iba al súper a comprar y conseguía a un poco más de 600 pesos, lo revendía a $950. Ahora está arriba de los $1.300 y lo vendo en 1.900 pesos, y es una marca de las más económicas que hay en el mercado. La gente a veces se queja, pero sobre todo las personas mayores. También, tengo una marca que es Floripel, que está a 1.600 pesos y son las más baratas que se consiguen".

Algunos prefieren comprar al por mayor. El precio de los bolsones también es algo que fue en aumento. El bolsón de 30 rollos de 30 metros cuesta cerca de los 20 mil pesos y el de 32 rollos de 30 metros supera los 11 mil.

Natalia Quiroga, vendedora en una química por la avenida Lafinur indicó: "Es muchísimo el aumento del papel, del 100% o 200% y, también, de las servilletas de papel. Un papel higiénico estaba a 500 pesos y ahora a $1.300 el más barato, de 30 metros. La gente se queja y no lo lleva. Estos aumentos nos afectaron mucho, se nota la baja en las ventas, en la gente que no puede comprar, en vez de un litro te lleva medio. El papel higiénico individual se vende, uno barato sale 240 pesos, muchas veces eligen eso, que es de menos calidad, pero es lo que se vende. La gente busca precio, pero no calidad".

"Antes el precio y la calidad iban de la mano, ahora no. En todo se ve el aumento y las bajas en las ventas. En el champú, por ejemplo, el Plusbelle que solía ser más barato ahora está arriba de los 2.000 pesos, la lavandina $1.100 el litro, es carísimo. El papel higiénico, el más caro de 4 rollos de 80 metros 9.500 pesos, muy caro, ya nadie lo lleva. Era el que más se vendía por la calidad. Ahora, como dije, se llevan lo de menos calidad por el precio", agregó.

En la misma línea, Ingrid Cuevas, empleada de un comercio por la calle Justo Daract al 900, apuntó: "El precio se incrementó como todo. Hay ciertos artículos que ya llevan más del 100%. En los negocios y comercios chicos se trata de mantener los precios, pero hay veces que no se puede. Algo que hace dos meses te salía 200 o 300 pesos, hoy te cuesta 700 u 800. Es una locura cómo aumentó todo. Uno trata de llevarla para que el cliente pueda seguir comprando y uno no pierda".

"Lo que son alimentos aumentó el doble y las cosas de higiene personal también tienen un 100% o más. Capaz que hoy el papel por unidad te sale 250 pesos, pero capaz que cuando vamos a reponer te sale comprarlo 250. Es permanente el desgaste y la resignación en los consumidores", expresó.