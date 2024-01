Indignación en los vecinos de los barrios del este por la basura

Cruzando la conocida rotonda que brinda el acceso a la zona este de la ciudad (Abuelas de Plaza de Mayo, popularmente llamada Torrontegui) la vista cambia abruptamente. Abundan bulevares y plazas llenas de basura, el olor es bastante desagradable. Los mismos vecinos y vecinas ya están cansados; la Comuna no brinda soluciones de ningún tipo.

Afirman que ya es una costumbre utilizar cualquier esquina para el depósito de escombros, bolsas de basura, de pasto y diversos desechos que quedan a la espera del camión recolector, que por la zona solo pasa los lunes por la mañana (otros, incluso, advierten más dilaciones en la agenda de recolección, según los sectores).

Paula Mamberto, quien trabaja en una tienda de alimento para mascotas y es vecina de la zona comentó: “Todos pensábamos que hasta que se acomodara la nueva gestión iba a estar un poco así, pero no. Después de los anuncios por el tema de los sueldos, no hubo ningún día normal. Pasaban día por medio o cada dos días. Cuando no pasan por varios días, se llenan los canastos de mosquerío, de gusanos y algunos traen todo a las esquinas. Esto es en general, cada desemboque de calle es una pila de basura, hasta perros muertos hemos llegado a ver”.

Fastidiada por la situación, agregó: “Tenés que pasar con la nariz tapada. Es todo fermento. Estas bolsas —dijo señalando a un montículo de basura— ya hace una semana que están así y no pasan a limpiar. Todos los canastos están llenos”.

Otra vecina, Teresa Muñoz, que vive cerca de la Escuela Camino del Peregrino, comentó: “El basurero pasa, pero cada quince días, y la gente, que por ahí viene de otros barrios, trae camionetas llenas de basura y es una desgracia. Esto es todos los días. Ahora el camión no pasa casi nunca. Hay ramas, escombros, colchones, es tremendo. Hay unos soberanos pericotes, se juntan por los desechos”.

Más allá de los problemas con la basura, los vecinos advierten hechos de inseguridad.

Pero no solo deben sortear dificultades con la recolección, sino también con la seguridad y hasta con el agua. Contó que el martes, por ejemplo, estaba cortando el césped de su casa y le robaron la cortadora de la vereda. En lo que respecta al recurso hídrico, remarcó que falta presión y aseguró que a varios vecinos no les llega al tanque.

Para Viviana Rodríguez, los culpables de la cantidad de basura que hay son los mismos vecinos que no saben cuidar la ciudad. “El recolector pasa, en sus debidos momentos y debidas horas, mañana o tarde, depende. Lo que ocurre es que la gente es mugrienta, es muy cochina, pasa el recolector y al ratito salen sacando basura. Dicen que está permitido juntar en los bulevares, espacios verdes, etcétera. Yo a eso lo veo demasiado cochino, pero está permitido. Hará quince días levantaron todo, hasta los escombros, ramas, todo y mirá cómo está hoy. Así es permanentemente”.

Otros confirmaron que el camión que recoge los residuos pasa cada día por medio, mientras que el que levanta escombros lo hace todos los lunes. Afirman que la gente tira lavarropas o televisores que ya no sirven.

“La recolección anda bien, suele pasar entre las 10 y 12 del mediodía, normal. Lo que sí, la basura, es de los vecinos que acumulan, y calculo que eso pasa de noche, porque yo abro el negocio —una ferretería— por la mañana y ya hay basura. Esto es permanente. Son televisores viejos, colchones, chapas, changuitos, toda basura que uno se encuentra en la mañana, incluso, a veces, en la puerta del negocio también dejan”, indicó Sebastián González, vecino del barrio 155 Viviendas.

De una u otra manera, la realidad es que en el este de la ciudad, al igual que otros lugares, la basura es una problemática sin solución.