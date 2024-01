Juan Martín Divizia: "La deuda es un negocio, siguen en campaña"

El concejal del bloque justicialista, Juan Martín Divizia, fue contundente durante su intervención en la sesión por el endeudamiento municipal. Con sus palabras, dejó en claro que el peronismo siempre defenderá a los trabajadores, apuntó contra quienes arman relatos que solo perjudican al pueblo y expuso la falta de apertura al diálogo por parte del oficialismo. Al mismo tiempo, arremetió contra los intereses mezquinos de los que buscan el crédito con fines concretos.

► A continuación, el discurso:

"Estoy preocupado, presidenta. Hemos remitido varias notas a la presidencia por mesa de entrada. Parece que no va a tener que ver con este tema que estamos hablando, pero sí tiene que ver. También quiero contarle a los periodistas y trabajadores, incluso los que fueron despedidos hace poco, que estamos siendo víctimas de una persecución policial los concejales que somos oposición ahora, algo nunca antes visto. No sé si quiere, concejal Silvestri, una interrupción para contar lo que hablamos, lo que le mostré, que había dos personas sentadas ahí abajo, que presenté una nota para que guarden filmaciones de las cámaras y no tengo respuestas. Es gravísimo. Nunca antes se vio en la provincia que la Policía siga a políticos opositores. ¿Por qué digo esto? Porque están amedrentando, apurando para que votemos. Están construyendo un relato.

El derecho a conocer los datos: "Estamos preocupados porque no sabemos cuál es la verdad. Obviamente, la verdad es el papel firmado por el intendente, pero juéguenlo con la justa. Los trabajadores municipales tienen que saber la verdad. Por eso invitamos a los cinco gremios que participan de la Municipalidad, para escucharlos".

En el proyecto anterior de endeudamiento, una de las cosas que dijeron, que dijo Silvestri, la contadora Malamud, en la reunión previa, fue que no era para gastos corrientes, es decir, que no era para sueldos; ahora, este dice que es para poder pagar los sueldos. En el presupuesto que fue votado por unanimidad en este recinto, por quien ahora es presidenta, Araujo, la señora Molina, secretaria privada del Gobernador, un presupuesto confeccionado por Malamud y consensuado con el oficialismo.

El intendente sale a decir públicamente que pedirá un crédito sin interés, la contadora Malamud sale a decir que no es un crédito. El proyecto que firmó el intendente dice que es un crédito en el cual va a devengar interés y El Chorrillero dice que tenemos la culpa nosotros. Entonces están haciendo un relato.

Justo que la veo a Nadia, replicando en sus redes sociales que tenemos que venir a dar quórum. Vinimos a dar quórum Nadia, pero queremos sentar posición. Estamos seguros de que la Municipalidad tiene los recursos, que no hace falta que nos endeudemos. Pero necesitamos que nos jueguen con claridad. Periodistas, está sentado Luis Lucero Guillet, yo le mandé un mensaje en la sesión anterior, que fue por el pedido de 20 mil millones, en el que le transmití que, con más tiempo e información, el diálogo está abierto. No hubo ni tiempo ni información. Vinieron media hora antes, que me enteré porque en un grupo de periodistas, Virginia Soloa, que es la jefa de prensa, indicó que la contadora venía a hablar con concejales del Frente Justicialista, y después me llegó un mensaje.

Hacerse cargo de gobernar: "Tienen que hacerse cargo de la Municipalidad. Tanto que pelearon para llegar y la gente depositó su esperanza en ustedes. Tienen que hacerse cargo de gobernar, no tenemos la culpa nosotros. Desde que ganaron las elecciones, tuvieron más de 8 meses y todavía no se pueden organizar".

Entonces, estamos ante la construcción de un relato (...) Entonces, estamos preocupados. Porque no sabemos cuál es la verdad, obviamente que la verdad es el papel firmado por el intendente, eso sí está claro, lo tengo claro. Pero juéguenlo con la justa. Los trabajadores municipales tienen que saber la verdad.

Por eso, en el día de ayer, invitamos a los cinco gremios que participan de la Municipalidad, porque necesitábamos escucharlos, necesitamos escuchar a los trabajadores municipales. No podemos reclamar aumento de los trabajadores municipales, que fue logrado con el 'Tratado de La Toma', que no se está reclamando. ¿Hay alguna actuación administrativa que diga algo? Porque lo que dicen que derogaron es el convenio específico para el pago de aguinaldos, y acá le cambiaron el nombre. No me importa, lo que nos interesa es que los municipales puedan cobrar, que puedan percibir un aumento (...).

Se los digo claro, los números del presupuesto son elocuentes, muy claros. La Municipalidad solo con los recursos genuinos puede pagar los sueldos (...).

Siempre del lado del pueblo: "Estoy del lado de los trabajadores, siempre voy a estar, si la justicia social es la principal bandera de nuestro bloque. Entonces, no nos digan que la culpa la tenemos nosotros, los números son elocuentes. Tienen que reclamar el 'Tratado de La Toma', tienen que pedirlo, no es nuestra culpa".

Le queda comodísimo al intendente decir que el Gobernador dijo que no existe más. Pero, ¿reclamaste? ¿Hiciste demanda? ¿Mandaste un WhatsApp? Contános, explicános, decí 'muchachos tengo este problema, no me quieren pagar'. ¿O es que a causa de que el Gobernador quiere ir en contra del movimiento peronista, no quiere pagar los sueldos y busca que todos los trabajadores estén en contra nuestra? Díganlo claro, ese tiene que ser el titulo (...).

Repito, necesitamos escuchar a los trabajadores, tener información fehaciente, verdadera. Me acabo de acordar de algo que no iba a decir. Cuando se firmó el 'Tratado de La Toma', que los trabajadores se levantaron, levantaron su voz, que Gastón Témoli estaba a cargo de la Municipalidad y fue quien se paró en la esquina para llevar tranquilidad, Témoli estaba allá y yo acá con los trabajadores. ¿O no, Nadia? Vos estabas quemando gomas en la puerta. Díganlo, cuenten, yo estoy del lado de los trabajadores. Siempre voy a estar del lado de los trabajadores. La justicia social es la principal bandera de nuestro bloque. Entonces no nos digan que tenemos la culpa de esto, no es así, los números son elocuentes. Tienen que reclamar el 'Tratado de La Toma', tienen que pedirlo, no es culpa nuestra.

Sin respuestas, sin diálogo: "Hicimos un pedido de informe preguntando qué pasó con el 'Tratado de La Toma'. Díganos qué pasó. A mí no me importa que Poggi esté peleado con Alberto. No nos metan a los trabajadores en esto, no nos metan en esa bolsa. Los trabajadores municipales no merecen estar en medio de una pelea política".

La deuda es un negocio. Siguen en campaña, todavía no empiezan a gobernar. Háganse cargo de la Municipalidad (...). Hemos pedido audiencia con el intendente, no nos responde. Le pedimos a Lucero Guillet que venga a hablar y viene 20 minutos antes. ¿Qué vas a hablar 20 minutos antes en un tema como este? No quieren hablar con nosotros. Y nos quieren señalar.

Hicimos pedido de informe preguntando qué pasó con el 'Tratado de La Toma', dígannos ¿qué pasó? A mí no me importa que Poggi esté enojado con Alberto, es un problema que lo tienen que arreglar ellos, o Poggi en definitiva. No nos metan a los trabajadores en esto, no nos metan en esa bolsa. Los trabajadores municipales no se merecen estar en medio de una pelea política, echándose la culpa, ver quién tuvo la culpa o no. El gobernante tiene la obligación de resolver los problemas al pueblo (...). Somos peronistas, presidenta. Si un político le tiene miedo al pueblo tiene que afiliarse en Avanzar, la UCR u otro participo, al Justicialista jamás. El Justicialista no le tiene miedo al pueblo, es parte del pueblo y su principal bandera es la justicia social.

Cifras concretas: "Se los digo claro, los números del presupuesto son elocuentes, son muy claros. La Municipalidad, solo con los recursos genuinos, puede pagar los sueldos. Claro que si no se reclama el 'Tratado de La Toma' falta plata para otras cosas que tiene que pagar el Municipio, por eso hay que reclamar el 'Tratado de La Toma'".

Todas las municipalidades tienen los recursos muy finitos. Pero la prioridad de pago de sueldos la tenemos que tener en claro. Quiero transmitirle al Ejecutivo municipal y al provincial que, si necesitan asesoramiento de nuestra escuela de administración, se lo podemos brindar gratuitamente, no hay problema. Y aclarar que, si hay denuncias, obviamente que los compañeros tienen derecho a defenderse y si hay hechos de corrupción los vamos a condenar.

El diálogo está abierto, nos está faltando un montón de información. Creemos que esto necesita dos tercios, que son diez votos. Si nos demuestran que no tienen dinero, que reclamaron el 'Tratado de La Toma', que no pueden pagar de verdad, estaríamos dispuestos a acompañar un proyecto de este tipo. Pero necesitamos más tiempo".

El PJ no le teme al pueblo: "Somos peronistas, presidenta. Si un político le tiene miedo al pueblo, se tiene que afiliar a Avanzar, a la UCR, o a cualquier otro partido, al Justicialismo jamás. El Justicialista no le tiene miedo al pueblo, es parte del pueblo y su bandera es la justicia social".

Redacción