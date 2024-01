Fuerte rechazo de concejales opositores a la deuda municipal

Concejales de la oposición se reunieron este jueves con sindicatos para explicar las causas del rechazo al pedido de endeudamiento del intendente Gastón Hissa. Además, escucharon los principales reclamos por parte de los trabajadores; temen por su estabilidad. Este viernes a las 11 será la sesión para tratar el proyecto en el Concejo Deliberante. Para su aprobación, el poggismo necesita 2/3 de los votos, pero el fuerte repudio a la medida esfuma las esperanzas egoístas que buscan abrir camino a la deuda.

“Estamos muy preocupados por la situación que está viviendo la familia municipal. Recién salimos de una reunión en la cual convocamos a todos los gremios que conviven en el Poder Ejecutivo municipal y también aquí en el concejo y en todos los espacios de la Comuna. Se convocó a cinco gremios, hubo tres que no vinieron: Obras Sanitarias, de Edgar Magallanes; UPCN, de Claudio Suárez y el Sindicato de Trabajadores Municipales, de Alejandro Sosa”, indicó el presidente del bloque Justicialista, Juan Martín Diviza. Solo se hicieron presentes ATE y SIEP.

Prácticamente a modo de espejo, al igual que Poggi, Hissa quiere endeudar a la ciudad con la excusa de abonar los sueldos. En el medio del terrible ajuste al personal, se advierten serias situaciones de despidos. De ahí que los ediles buscaron el encuentro con los referentes sindicales.

“Nosotros los llamamos para escucharlos. Nos parece que es muy importante escuchar a los trabajadores en este momento, qué es lo que piensan. Tienen mucho para decirnos. Además, nuestra gran preocupación es por la construcción de un relato que nada tiene que ver con la realidad, que es el proyecto de endeudamiento para la Municipalidad”, agregó.

Apuntó que, en la letra se especifica que la solicitud de crédito devengará una tasa de interés; pero desde la propia Comuna informan que no es así y que la tasa será del 0%. Hay incongruencias en los relatos.

“El proyecto que se envió es muy claro. Primero, es un proyecto que nos ataca a nosotros, algo nunca antes visto. Dice que antes no se aprobó y que por eso tuvieron que desdoblar sueldos cuando, en realidad, fue enviado después de que se desdoblaran los sueldos. Es toda una situación medio compleja”, aclaró el concejal.

Además, puntualizó que hay varios ejes inconclusos: no se especifica monto, cantidad, plazo de pagos, tasa, entre otros conceptos de interés. No brindan ningún tipo de mapa o radiografía que acredite fehacientemente la necesidad del préstamo.

“La secretaria de Hacienda dice una cosa, el intendente dice otra, lo que nos mandan a nosotros firmado por el intendente dice otra cosa y un medio indica que la culpa es nuestra. Entonces, necesitamos hablar con los trabajadores municipales, la preocupación nuestra es muy grande y varias cosas más, por ejemplo, que el presupuesto que se está ejecutando ahora lo armaron ellos en la transición con Sergio Tamayo, que no tenía déficit”, apuntaló Divizia.

Advirtió que hicieron varios pedidos al Ejecutivo municipal sobre el por qué del préstamo —sin respuesta alguna— y resaltó que con los recursos propios, más la coparticipación, alcanza para abonar los salarios a los empleados.

“Tenemos una preocupación muy grande porque no se nos ha informado si se reclamó el 'Tratado de La Toma' o no. Para nosotros, lo que se derogó no es ese tratado, sino la parte específica que es para pagar aguinaldo. Se le pidió audiencia al intendente”, contó Diviza.

Por otro lado, su par, Gastón Témoli, afirmó: “Lo que no vamos a convalidar de ninguna manera es ninguna maniobra cuasi delictual que ponga en jaque el patrimonio municipal de todos los vecinos y vecinas. Seríamos irresponsables si avalamos este pedido de endeudamiento. La plata está. El primer argumento es la falta de información que, si no la tenemos, lo que estamos haciendo es proyecciones de los datos que tenemos de diciembre y noviembre. Según estas proyecciones, que se aprobaron por unanimidad y que ellos mismos diseñaron, la plata está”.

Alertaron que continúan los despidos de municipales —incluso algunos casos de planta permanente— y temen que sigan subiendo en estos días. Ya superan las 150 desafecciones.