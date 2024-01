Recibos de sueldo sin información y bronca por los haberes en cuotas

El 2024 tuvo un arranque agrio para empleados estatales, docentes, policías y personal de salud, entre tantos otros que hacen al funcionamiento de la provincia. El desdoblamiento salarial de por sí caló hondo en el bolsillo de miles de familias, que ahora ven una asfixia financiera en sus economías particulares a raíz de las decisiones de la gestión de Claudio Poggi. Pero más allá del golpe monetario, quedaron sin herramientas de reclamo, con recibos de sueldo inservibles, que omiten información fundamental para los trabajadores. En medio de todo el escenario, el repudio se multiplica y no solo se advierte en la calle, sino que se hace público en los canales de comunicación oficial del Gobierno.

“Tengo $20 mil menos de sueldo. ¿Pasó algo? ¿Liquidaron mal?”, consultó, entre la incertidumbre y la bronca, la usuaria Janet, en una publicación de Agencia de Noticias San Luis. Varios no tardaron en sumarse a la pregunta y remarcaron dudas sobre los aportes jubilatorios, entre otros datos de los que hay total desconocimiento a causa de los recibos de sueldo mal confeccionados.

“Nuestra familia termina el año sin empleo, señor Gobernador. Ambos trabajamos para la provincia: mi señora es docente y yo, profe de Educación Física; ambos, sin sustento para terminar el año y con un bebé de un año y medio. El 5 de enero debemos resolver el alquiler. Esperamos una respuesta”, remarcó Pablo en una de las notas alusivas al tema salarial.

Entre las publicaciones, una de las más comentadas fue la que aseguraba que se habían transferido los sueldos para beneficiarios 22 AG y empleados públicos que no habían percibido sus salarios en tiempo y forma. Pero la mentira nunca corre lejos y la gente empezó a reclamar la falta de pago. “A mí no me depositaron, no me llegó nada”, lamentó Ema. “Hay personal de salud sin el depósito en el banco”, agregó Sol Videla.

Pero la catarata de comentarios y reacciones no se dio únicamente en el plano salarial. En una noticia que refiere a una moratoria impositiva, la gente plantó postura. “Después de no pagar el sueldo completo ¿se animan a esto? ¿Será que se aprovecha del docente porque no hay clases?”, manifestó Fany.

Servicio reducido: Según lo que informaron en APTS, a raíz de los problemas salariales, desde hoy solo se abordarán urgencias y cirugías programadas en oncología y ginecología. La atención en consultorios será al 50%.

“Que trabajen en pagar los salarios completos, porque los judiciales y legislativos no esperaron. Hay gente que solo cobró $120 mil; es una vergüenza”, lamentó Dayana Echenique.

“Si tuviéramos el sueldo que tiene usted, Gobernador, sería tan fácil. Imagínese en dos cuotas, sin alimento, con intereses excesivos y la inflación cada vez más alta, no se llega a pagar ni un impuesto”, remarcó Daiana Jofré.

Este tipo de comentarios abundan en las redes sociales oficiales. Nota que las autoridades comparten, espacio que aprovecha la gente para reclamar. Muchos advierten que son necesarias acciones concretas de gestión en vez de cortinas de humo y un odio visceral hacia el gobierno saliente. Algunos incluso relacionan el devenir del arranque del mandato de Poggi con lo que fue el paso de Mauricio Macri por la Presidencia. “Esto me recuerda a un gobierno nacional del mismo partido que endeudó al país como este señor quiere endeudar la provincia”, apuntó un cibernauta.

¿Qué pasa con los recibos de sueldo?

Los documentos que se emitieron apenas reflejan una leyenda que explica que los haberes se harán efectivos en dos cuotas, pero es una medida incorrecta. Si el salario está desdoblado, lo que se tiene que generar es una liquidación desdoblada, ya que la salida del dinero se hace conforme a la documentación que la respalde.

Lo que se les ha dado a los empleados puntanos ahora no tiene garantía de nada. En el documento no se puede saber si se concertaron descuentos, si se abonó la obra social, si se aplicaron deducciones de casos especiales (cuotas alimentarias, por ejemplo).

La maniobra del Gobierno del riocuartense es para cubrirse frente a una masiva cantidad de amparos para que paguen el total. Y más allá de quebrar el sueldo, dejan sin herramientas a los trabajadores. Los tienen de rehenes.

Una cuestión es clave: la gente tiene derecho a conocer los detalles que se ocultan, pero a la inversa, todos desconocen qué se pagó y el monto que recibirán en la próxima cuota salarial.

Redacción/MGE