Richie Hawtin: "Plastikman"

Por:

Juan Esteves



Cuando la gente escucha a Richie Hawtin siempre piensa en dos palabras: música y tecnología. "Cuando descubrí el techno, tenía sentido para mí porque era parte de mi vida cotidiana desde que era un bebé”, reveló el legendario DJ y productor musical.

El DJ, músico y productor británico, naturalizado canadiense, reside actualmente en Berlín, pero recorre constantemente el mundo. Apodado como "Plastikman" porque pone las tecnologías más novedosas al servicio de su arte; incluso, creó diferentes programas de software y materiales de hardware que utiliza para dar vida a sus temas.

“Me gusta soñar con el futuro y mañana tiene que ser mejor”, resume el razonamiento escurridizo que expuso en su paso fugaz por Argentina, cuando ágil y veloz como un huracán dio dos cátedras musicales en un día.

En una de sus visitas a Argentina charló con Cooltura de diversos temas: tecnología e innovación; escena electrónica en constante evolución; actualidad de la escena en Sudamérica; punto de partida para el desarrollo de carrera de DJ sostenible; y por último, nuevas tendencias en DJing y producción.

Hawtin abrió la conversación diciendo que Argentina es un país muy apasionado y que las personas “están felices de dejar que esa pasión salga”. Comentó que “la música se trata de pasión, sentimiento y emoción”, y confesó: “Cada vez que vengo hay una conexión increíble de esa pasión y emoción en la pista de baile y eso lo convierte en un lugar muy especial para estar”.

Reveló que cuando escuchó “este tipo de música” por primera vez lo impulsó a pensar en el futuro: “Era positivo, tenía visión de futuro, era progresivo y me encantó. Era como si siempre estuviera soñando con lo que era posible, y esa sigue siendo mi definición del techno”. Y expuso: “El techno de Detroit para mí siempre se trató de mirar hacia el futuro, soñando con lo que era posible y siempre con optimismo, y ese optimismo de lo que viene mañana es realmente inspirador para mí. El mañana ofrece algo nuevo y eso me mantiene adelante. Hago esto hace más de 30 años y siento que siempre hay algo en el horizonte”.

"La creatividad humana siempre puede estar un paso delante de la IA, porque esta es muy buena escuchando lo que ya hemos hecho"

Sobre sus influencias y su conexión con la música y la tecnología, recordó que desde que tiene memoria su padre estaba creando y arreglando cosas, y a la noche escuchaba música. “Así que estaba frente a mí antes de que lo entendiera”, justifica. Al preguntarle si sentía la responsabilidad de estar activo para ser un puente entre el pasado, el presente y el futuro, admitió que siempre se presionó para desafiar sus ideas y mantenerse inspirado. Y reflexionó: “Siempre fui una persona muy curiosa y la idea de descubrir algo nuevo me inspira, porque creo que el presente lo exploras y el futuro lo descubres”.

Por otra parte, habló de Bullfrog, el sintetizador que creó y que busca incluir en colegios e institutos como un instrumento más. Lo definió como “un dispositivo para aprender a hacer música electrónica por primera vez”.

También habló de Model 1, de Play Differently, el mixer que codiseñó, explicó cómo influyó en su evolución artística y reveló que su interés por crear sintetizadores o mixers “es que cada pieza te permite desbloquear emociones y eso puede crear un estilo distinto o una nueva experiencia”.

Al opinar de la escena en Sudamérica, observó que en los últimos 5 o 6 años el entusiasmo por la música electrónica creció en toda la región y destacó que Argentina ha liderado ese crecimiento, ya que “no es solo un lugar donde encuentras fiestas techno increíbles, sino que hay grandes productores de techno”.

Para él lo principal es el feedback con el público argentino antes, durante y después de los eventos: “La energía que dejamos luego las personas que estuvieron esa noche la recrean a través de música o arte y eso continúa fin de semana tras fin de semana, por lo que es este ciclo de retroalimentación global lo que hace que toda esta cultura sea emocionante”.

Consultado sobre la atracción y apoyo del sonido de artistas argentinos como Franco Rossi o Sol Ortega, reconoció que hay muchos grandes músicos en el país y puntualizó: “Hay una inspiración y una estética similar de lo que buscamos en la música. Es muy despojada, tiene mucha energía, pasión y emoción”.

Al hablar de la construcción de una carrera de DJ sostenible, y consultado acerca de los consejos que daría a quienes incursionan en el oficio, sostuvo: “Hoy todos quieren una gratificación instantánea porque vivimos en el mundo de Instagram, pero eso no es real. Y por lo general nada sucede instantáneamente, e incluso si sucede, no significa que todavía no haya mucho trabajo por hacer”. En relación a esto, advirtió que “lo más importante, ya sea que te vuelvas popular muy rápido o muy lento, es simplemente confiar en vos mismo y ser vos mismo, ya que “es la única manera de sobrevivir a largo plazo y ser feliz al mismo tiempo”.

Consideró que “hay que preocuparse por encontrar una identidad propia y no en cómo lo vas a hacer”. “Primero descubre lo que quieres hacer y luego comienza a explorar esas ideas”, aconsejó, y subrayó que “todo toma tiempo”, por lo que “hay que dejar que la vida se desarrolle, las cosas suceden cuando deben hacerlo”.

El DJ inglés también aseguró que la inteligencia artificial no le preocupa, ya que “la creatividad humana siempre puede estar un paso delante de la IA”. Y reafirmó su convicción: “Siempre le digo a la gente que la IA es muy buena escuchando lo que ya hemos hecho, así que piensen en algo que no se haya hecho antes y así siempre estarás un paso por delante. Esa es mi actitud”.

Por otra parte, comentó que para preparar un liveset “escucha mucha música” y hace una “organización aproximada”, aunque trata de “prepararlo lo menos posible”. Explicó que por lo general tiene uno o dos tracks favoritos para empezar y terminar, “y luego es muy espontáneo y libre”. También reconoció: “Me encanta vivir el momento en que estamos todos juntos; es una de las cosas más hermosas de tocar en vivo”.

Consultado sobre el papel que juega la energía de la gente en sus sets, aseguró que influye mucho. Y explicó: “Tenés que subir al escenario o entrar al club y tomar la temperatura del lugar. Yo espero que la gente venga a vivir esta experiencia como yo. No son solo las canciones o el club, es todo. Estamos en un viaje todos juntos”.

Y puntualizó sobre el liveset: “Es más interesante que ir al estudio o grabar, porque es una energía y emoción pura y realmente sentís que estás vivo”. Además, juzgó que “pasamos mucho tiempo en línea en nuestros teléfonos y creemos que estamos experimentando el mundo, pero en realidad no lo estamos haciendo”. Y continuó: “No es real como estar en una habitación sudorosa y con la música alta; eso sí es real y hermoso de experimentar”.

―Hay una frase de un músico argentino que se llama Luis Alberto Spinetta que dice “mañana es mejor”, ¿creés que lo mejor del techno aún está por venir?

― Sí, siempre he sido optimista y por eso me gusta soñar con el futuro y estoy totalmente de acuerdo en que mañana tiene que ser mejor.

