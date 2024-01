La crisis no da respiro y la tarjeta de crédito tiene cada vez más uso

Hacer compras en el supermercado o adquirir artículos básicos se convirtió en una odisea. Los precios se incrementan a diario y los consumidores ya no saben con qué presupuesto ir a comprar, por lo que las tarjetas son la mejor opción y el efectivo ya se ve poco. Sin embargo, para la mayoría el sueldo no alcanza, la inflación agobia y la única opción que queda ante ese escenario es el uso de la tarjeta de crédito.

La utilización de esta alternativa creció en los últimos meses por el incremento de los porcentajes de inflación y los gastos de fin de año. El problema es que si los sueldos no aumentan, los precios no bajan y la inflación sigue en alza, los usuarios de tarjetas de crédito solo podrán abonar el mínimo y esto profundizaría la crisis.

Al recorrer el centro, los trabajadores de comercios más chicos, como kioscos, almacenes o dietéticas, indicaron que realizan mayormente transacciones a través de la aplicación de Mercado Pago, mientras que en supermercados o en tiendas de indumentaria y calzado, donde las compras tienen valores más elevados, los clientes abonan con tarjeta de crédito.

Los compradores están atentos a las promociones, las cuotas y los intereses.

"Creció muchísimo el uso de la tarjeta de crédito. El 70% de las compras las pagan con ese método. Cuando hay promociones es cuando más se consume. Por ejemplo, los lunes hay tres cuotas sin interés y se nota muchísimo el caudal de gente. Por ahí conviene más pagar con efectivo que usar la tarjeta porque algo que consumís en una semana lo pagás en tres meses, pero están usando mucho la de crédito", contó Nenia Aguilera, encargada de cajas de la sucursal de calle San Martín del supermercado Aiello. Además, indicó que esta situación se ve desde antes de diciembre.

Otro ejemplo es el de las tiendas de indumentaria y calzado, que también reciben en su mayoría pagos con tarjetas de crédito.

"Ahora están usando mucho más crédito, débito y aplicaciones, el efectivo no se está manejando. Un 75% de las compras las abonan con crédito. A veces, preguntan si tienen interés o no y en base a eso no llevan el producto o lo piensan. Se preocupan por los intereses", detalló Mauricio Godoy, de un comercio ubicado en la peatonal de calle Rivadavia.

En los locales coincidieron en que los compradores están mucho más atentos a las promociones, los días de descuentos o cuotas sin interés, y que concurren a los comercios en los días específicos para ahorrar un poco.

En el caso de los comercios de cercanía, donde la población hace compras más chicas en su monto o para el día, se ve mucho el uso de plataformas para abonar, como Mercado Pago o MODO.

"Acá recibimos más Mercado Pago, por transferencia o código QR, muy pocas veces pagan con tarjeta de débito y menos con dinero en efectivo", afirmó Nicol Muñoz, de un kiosco ubicado frente a la plaza Pringles.

Otro caso es el de una dietética sobre la calle Pringles. María José Quevedo, quien trabaja allí, contó que en su mayoría los clientes usan débito. "Pagan más con débito o Mercado Pago y aprovechan la de crédito cuando hay promociones. El 60 o 70% de las ventas se concreta con débito", indicó.