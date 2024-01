Estos son los sanluiseños que jugarán en la Copa de la Liga

La Copa de la Liga comenzará con el sueño de 28 equipos que buscarán ser el mejor del país. Otra vez, la escudería sanluiseña mostró a sus soldados y repartió representantes en once equipos. No es común ver tantos deportistas locales en la élite de Primera División y eso es para celebrar. Sobre todo, por el profesionalismo de los jugadores que los metió donde están hoy. El Diario de la República te propone este recorrido por los jugadores sanluiseños y los clubes que están en la máxima categoría de AFA, cuyo torneo comienza este jueves 25 de enero. Sin embargo, el libro de pases se mantendrá abierto hasta el 2 de febrero. En total son 14 deportistas distribuidos en los once equipos de todo el país, al menos desde el arranque con el plantel de Primera.

